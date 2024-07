Elon Musk X ve SpaceX'in Taşınacağını Açıkladı: Peki Neden?

Teknoloji denince akla ilk gelen isimlerden Elon Musk, yaptığı açıklamayla X ve SpaceX'in taşınacağını duyurdu. Başarılı iş insanı, şirketlerinin genel merkezlerini taşıma kararının nedenini açıklarken, konuyla ilgili ne zaman harekete geçeceklerini ise şimdilik belirtmedi.

Elon Musk, San Francisco’daki X ve Hawthorne'daki SpaceX'in genel merkezlerini Teksas'a taşıma kararı aldığını duyurdu. Musk, bu kararının nedenini Kaliforniya'nın Safety yasa tasarısı (AB1955) olarak gösterdi.

