Elon Musk X ve SpaceX'in Taşınacağını Açıkladı: Peki Neden?

Teknoloji denince akla ilk gelen isimlerden Elon Musk, yaptığı açıklamayla X ve SpaceX'in taşınacağını duyurdu. Başarılı iş insanı, şirketlerinin genel merkezlerini taşıma kararının nedenini açıklarken, konuyla ilgili ne zaman harekete geçeceklerini ise şimdilik belirtmedi.

Elon Musk, X ve SpaceX'in Taşınacağını Açıkladı

Elon Musk, San Francisco’daki X ve Hawthorne'daki SpaceX'in genel merkezlerini Teksas'a taşıma kararı aldığını duyurdu. Musk, bu kararının nedenini Kaliforniya'nın Safety yasa tasarısı (AB1955) olarak gösterdi.

And 𝕏 HQ will move to Austin https://t.co/LUDfLEsztj — Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2024

Bu yasa taslağı, Vali Gavin Newsom tarafından geçtiğimiz günlerde imzalandı ve öğretmenlerin, ailelere öğrencilerin cinsiyet kimliği değişikliklerini bildirme zorunluluğunu yasaklama gibi maddeler içeriyor.

Başarılı iş insanı, gelişmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ''Hem ailelere hem de şirketlere saldıran bu yasa ve ondan önceki birçok yasa nedeniyle, SpaceX artık genel merkezini (Hawthorne) Kaliforniya'dan Teksas'a taşıyacak. Şu anda merkezi San Francisco'da bulunan X de Teksas'a taşınacak.'' ifadelerini kullandı.