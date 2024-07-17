Elon Musk X ve SpaceX'in Taşınacağını Açıkladı: Peki Neden?
Elon Musk, San Francisco’daki X ve Hawthorne'daki SpaceX'in genel merkezlerini Teksas'a taşıma kararı aldığını duyurdu!
Teknoloji denince akla ilk gelen isimlerden Elon Musk, yaptığı açıklamayla X ve SpaceX'in taşınacağını duyurdu. Başarılı iş insanı, şirketlerinin genel merkezlerini taşıma kararının nedenini açıklarken, konuyla ilgili ne zaman harekete geçeceklerini ise şimdilik belirtmedi.
Elon Musk, X ve SpaceX'in Taşınacağını Açıkladı
Elon Musk, San Francisco’daki X ve Hawthorne'daki SpaceX'in genel merkezlerini Teksas'a taşıma kararı aldığını duyurdu. Musk, bu kararının nedenini Kaliforniya'nın Safety yasa tasarısı (AB1955) olarak gösterdi.
And 𝕏 HQ will move to Austin https://t.co/LUDfLEsztj— Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2024
Bu yasa taslağı, Vali Gavin Newsom tarafından geçtiğimiz günlerde imzalandı ve öğretmenlerin, ailelere öğrencilerin cinsiyet kimliği değişikliklerini bildirme zorunluluğunu yasaklama gibi maddeler içeriyor.
Başarılı iş insanı, gelişmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ''Hem ailelere hem de şirketlere saldıran bu yasa ve ondan önceki birçok yasa nedeniyle, SpaceX artık genel merkezini (Hawthorne) Kaliforniya'dan Teksas'a taşıyacak. Şu anda merkezi San Francisco'da bulunan X de Teksas'a taşınacak.'' ifadelerini kullandı.
Elon Musk Açıkladı: Suikaste Uğrayan Donald Trump'ın Seçim Kampanyasını Destekleyecek mi?
Elon Musk, Donald Trump'ın seçim kampanyası için her ay 45 milyon dolar bağış yapacağına yönelik iddialara yanıt verdi!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!