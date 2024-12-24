Elon Musk’tan Rakiplerini Ezip Geçmek için xAI'a Dev Yatırım
Elon Musk, OpenAI yöneticilerini kendi planlarına ikna edemeyince, kendi yapay zeka girişimi olan xAI'ı kurdu ve yatırım serisine hız kesmeden devam ediyor.
Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI, son aylarda rekabetçi yapay zeka alanında büyük hedeflerini gerçekleştirmek için hızlı bir büyümeye odaklanırken agresif bir finansman süreci yürütüyor. Mayıs ayında, şirket $6 milyar değerinde Seri B finansmanını duyurmuştu.
Geçtiğimiz gece ise xAI $6 milyar değerindeki Seri C finansman turunu tamamladığını açıkladı. Bu turda A16Z, Blackrock, Fidelity, Kingdom Holdings, Lightspeed, MGX, Morgan Stanley, OIA, QIA, Sequoia Capital, Valor Equity Partners ve Vy Capital gibi ünlü risk sermayesi şirketleri yer aldı.
Ek olarak, NVIDIA ve AMD gibi şirketler stratejik yatırımcı olarak tura katıldı ve xAI’nin yapay zeka altyapısını hızla büyütmesine yardımcı olacaklar.
Mayıs Ayından Bu Yana Yatırımların Ardı Arkası Kesilmedi
Mayıs ayındaki Seri B duyurusundan bu yana xAI; NVIDIA Hopper GPU’ları kullanarak dünyanın en büyük yapay zeka süper bilgisayarını oluşturdu. Colossus adlı bu süper bilgisayar 100.000 GPU’luk tasarımıyla tipik endüstri zaman çizelgelerine kıyasla sadece 122 gün içinde tam işlevsellik kazandı.
Grok 2 ile ileri seviye akıl yürütme yeteneklerine sahip bir dil modeli piyasaya çıktı. Ayrıca xAI API'si, geliştiricilere xAI’nin temel modellerine programatik erişim sağlayan yeni bir teknoloji altyapısıyla öne çıktı. Aurora adlı görsel işleme sistemi de düzenleme ve üretme yetenekleriyle yapay zeka dünyasında yer edindi.
Son olarak Grok, Twitter kullanıcılarının tamamına ücretsiz olarak erişime açıldı.
OpenAI'ın Rakibi Olmak İstiyor
Bu büyük yatırımlaarla birlikte xAI, OpenAI, Google ve Meta gibi devlerle rekabet edebilmek için elini güçlendirdi.
xAI, bu fonlarla hesaplama altyapısını geliştirmek, yeni ürünler yaratmak ve gelecekteki teknolojilerin araştırma-geliştirme sürecini hızlandırmak için çalışmalar yapacak.
Ayrıca, xAI agresif bir şekilde yeni yetenekler istihdam ederek misyonunu ilerletmek niyetinde.
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