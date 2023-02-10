Bakanlık Açıkladı: Emekli Aylıkları Erken Ödenecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK ve BAĞ-KUR emeklilik ödemelerinin deprem nedeniyle erken yapılacağını açıkladı. İşte detaylar!
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında çeşitli devlet kurumları birçok karara imza attı. Yeni bir gelişme de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafında yaşandı. Bakanlık SSK ve BAĞ-KUR ödemelerinin erkene çekildiğini duyurdu.
İlgili karara göre 4A ve 4B kapsamında SSK ve BAĞ-KUR ödemeleri, olması gereken tarihten daha önce ödenecek.
Emekli Maaşları Erkene Çekildi! Ne Zaman Ödenecek?
Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir.— T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (@csgbakanligi) February 10, 2023
Geçmiş Olsun Türkiye. pic.twitter.com/gugnPyaSDt
SSK aylıklarından 4/A sigortalıları için 17-26 Şubat tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-16 Şubat tarihlerinde, 4/B BAĞ-KUR sigortalıları için 25-28 Şubat tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar ise 16-17 Şubat tarihlerinde hesaplara yatırılacak.
SSK aylıkları içerisinde ödeme tarihleri 17-20 Şubat olanlar 14 Şubat'ta, 21-24 Şubat olanlar 15 Şubat'ta, 25-26 Şubat olanlar ise 16 Şubat'ta ödeme alacakç
BAĞ-KUR aylıklarından 25-26 Şubat'ta ödenecekler 16 Şubat'ta, 27-28 Şubat'ta ödenecekler 17 Şubat'ta hesaplara yatacak.
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Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen depreme dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
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