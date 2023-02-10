Bakanlık Açıkladı: Emekli Aylıkları Erken Ödenecek

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında çeşitli devlet kurumları birçok karara imza attı. Yeni bir gelişme de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafında yaşandı. Bakanlık SSK ve BAĞ-KUR ödemelerinin erkene çekildiğini duyurdu.

İlgili karara göre 4A ve 4B kapsamında SSK ve BAĞ-KUR ödemeleri, olması gereken tarihten daha önce ödenecek.

Emekli Maaşları Erkene Çekildi! Ne Zaman Ödenecek?

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir.

Geçmiş Olsun Türkiye. pic.twitter.com/gugnPyaSDt — T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (@csgbakanligi) February 10, 2023

SSK aylıklarından 4/A sigortalıları için 17-26 Şubat tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-16 Şubat tarihlerinde, 4/B BAĞ-KUR sigortalıları için 25-28 Şubat tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar ise 16-17 Şubat tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

SSK aylıkları içerisinde ödeme tarihleri 17-20 Şubat olanlar 14 Şubat'ta, 21-24 Şubat olanlar 15 Şubat'ta, 25-26 Şubat olanlar ise 16 Şubat'ta ödeme alacakç

BAĞ-KUR aylıklarından 25-26 Şubat'ta ödenecekler 16 Şubat'ta, 27-28 Şubat'ta ödenecekler 17 Şubat'ta hesaplara yatacak.