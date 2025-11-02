Emniyet Genel Müdürlüğü Yeni Drone Filosunu Tanıttı!

Dünyanın dört bir yanında güvenlik güçleri artık yalnızca yerde değil havada da devriye geziyor. Gelişen insansız hava aracı (İHA) teknolojileri, şehirlerin güvenliğini sağlama biçimini kökten değiştirmeye başladı. Bu dönüşümün yeni örneği ise Türkiye’den geldi. İşte detaylar...

İstanbul Polisi Gökyüzüne Taşındı: Yeni Drone Filosu Göreve Başladı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında görev yapacak yeni drone filosunu tanıttı. Tanıtım etkinliğinde konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “İstanbul'u gözlerimiz kapalı değil; birçok noktada kent güvenlik yönetim sistemi kameralarımızla, insansız hava araçları kameralarımızla, yüz tanıma kameralarımızla izliyoruz.” açıklamasında bulundu.

🔴 İstanbul Emniyet Müdürlüğü, drone filosunu tanıttı.



İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız:



İstanbul'u gözlerimiz kapalı değil, birçok noktada kent güvenlik yönetim sistemi kameralarımızla, insansız hava araçları kameralarımızla, yüz tanıma kameralarımızla izliyoruz. pic.twitter.com/1bGo9ZbAtZ — Conflict (@ConflictTR) November 2, 2025

Yeni sistemin kalabalık alanlarda olay tespiti, trafik akışı takibi, afet bölgelerinde koordinasyon ve acil durumlarda hızlı müdahale gibi çok sayıda görevde kullanılacağı belirtildi. Filoda yer alan insansız hava araçlarının hem gündüz hem gece operasyonlarında yüksek çözünürlüklü görüntü aktarımı yapabildiği ifade ediliyor.

İstanbul Emniyeti'nin bu adımı küresel çapta yükselen “drone destekli güvenlik” trendiyle aynı doğrultuda. Örneğin Dubai Polisi, 2024 itibarıyla suç tespiti ve trafik denetiminde otonom drone’ları aktif olarak kullanıyor. New York Polisi (NYPD) kalabalık kontrolü ve arama-kurtarma operasyonlarında drone birimini genişletirken Londra Metropolitan Polisi de protesto ve toplumsal olayların izlenmesinde bu sistemleri devreye almış durumda.

