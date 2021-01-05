Emniyet'ten WhatsApp Dolandırıcılığı Uyarısı

WhatsApp üzerinden gelen mesajlar hakkında emniyet görevlileri harekete geçti. WhatsApp üzerinden bu mesajı alırsanız dikkate almayın ve silin. İşte konu hakkındaki detaylar. Dolandırıcılar WhatsApp üzerinden vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.

Emniyet WhatsApp Dolandırıcılarına Karşı Uyardı

Siberay'ın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda WhatsApp üzerinden gelen "kilit kırılyor.. cihaza erişim sağlanıyor... log kaydı alınıyor.." gibi mesajlar hakkında uyarı yapıldı. Siberay yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"WhatsApp dolandırıcılığına DİKKAT

Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır.

Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir."

⚠️WhatsApp dolandırıcılığına DİKKAT❗



📲Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır.



👉Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir. pic.twitter.com/UCYT1Z1Wrf — Siberay (@SiberayEGM) January 4, 2021

Eğer sizler de böyle bir mesaj alır iseniz Siberay tarafından yapılan açıklamada belirtildiği gibi mesajı gönderen kişiyi önce şikayet edin ardından da kişiyi engelleyin. WhatsApp üzerinden böyle bir mesaj ile kilit kırılması veya cihaza erişim sağlanması gibi bir durum söz konusu değil. Bu asdece bir mesaj ve dikkate alınmaması gerekiyor.

Sizler konu ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Böyle bir mesaj aldınız mı? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Emniyet Daha Önce de Uyarı Yapmıştı!

Son zamanlarda WhatsApp üzerinden yapılan dolandırıcılıklarda artış gözlemleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı geçtiğimiz günlerde de bir uyarıda bulunmuştu. Uyarıda hiçbir sosyal medya platformunun WhatsApp üzerinden doğrulama istemediğine dikkat çekilmişti ve SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARINA itibar edilmemesi gerektiği söylenmişti.

⚠️⚠️⚠️

Hiçbir sosyal medya platformu,

SİZDEN

WHATSAPP YOLUYLA

DOĞRULAMA İSTEMEZ❗



Görselde de göründüğü gibi,

SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARINA

İTİBAR ETMEYİNİZ. pic.twitter.com/6y5e5m8eEc — Siberay (@SiberayEGM) December 10, 2020

Phishing (Oltalama) Saldırısı Nedir?

Phishing (Oltalama), yasa dışı yollarla bir kişinin şifresini veya kredi kartı ayrıntılarını öğrenmek amacıyla kullanılıyor. Bir kişinin sahipliğindeki değerleri, yasadışı aldatma yolları ile ele geçirme veya değerlerine zarar verme eylemi olan Phishing'e karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Dolandırıcılar, e-posta ve SMS gibi yollarla kişilere ulaşıyor ve kişilerin kredi kartı gibi ayrıntılarını sanki resmi bir kurummuş gibi istiyor. Buna karşılık veren kullanıcıların da hesapları, şifreleri vb. özel bilgileri çalınıyor.

Günümüzde yaygın olarak yapılan bu saldırılara karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tüm bankalar, markalar vb. kurumlar hiçbir zaman kullanıcılarından e-posta aracılığı ile şifre ve kart bilgileri gibi özel verileri istememekte. SMS veya e-posta aracılığı ile kart bilgilerinizi veya şifrelerinizi isteyenlere itibar etmemelisiniz.