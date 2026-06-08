Türkçe Destekli Efsane Oyunu Ücretsiz Oynama Fırsatı! Hemen Deneyin

Duyurulduğu ilk günden itibaren merakla beklenmeye başlanan Valor Mortis'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Valor Mortis'in demosu yayınlandı. PC oyuncuları için ücretsiz olarak sunulan demo sürümü sayesinde oyunun atmosferine, bölüm tasarımlarına ve oynanış mekaniğine detaylı olarak göz atma fırsatı elde ediliyor.

Valor Mortis'in Demosu Nasıl İndirilir?

Steam'e girin.

Oturum açık değilse Hesabınıza giriş yapın.

Valor Mortis'in sayfasını ziyaret edin.

"Valor Mortis Demo İndir" bölümündeki "İndir" butonuna tıklayın.

Demonun nereye yükleneceğini belirleyip "Yükle" seçeneğni seçin.

Valor Mortis'in demo sürümü Steam üzerinden erişime açıldı. Demoyu oynayabilmek için ilk olarak oyunun Steam sayfasını ziyaret edin. Bir sonraki adımda sayfanın üst kısmında yer alan "Valor Mortis Demo İndir" bölümündeki "İndir" butonuna tıklayın. Masaüstünde demonun kısayolunun olmasını istiyorsanız "Masaüstü kısayolu oluştur" seçeneğini seçin. Bu sayede her defasında Steam kütüphanesi bölümünden oyunu aramakla uğraşmayacaksınız.

Oyunu Başlat menüsü üzerinden çalıştırmak istiyorsanız "Başlat menüsünde kısayol oluştur" seçeneğini işaretleyin. "Şuraya Yükle" bölümünde yer alan dişli çark simgesine basarak oyunun yükleneceği yeri belirleyebilirsiniz. Örneğin benim Steam hesabımda varsayılan olarak C diski seçili. Bu adımları tamamladıktan hemen sonra "Yükle" butonuna tıklayın.

Söz konusu adımı uyguladığınız takdirde oyun indirilmeye başlanacaktır. İndirme süreci bittikten sonra ise otomatik olarak yükleme aşamasına geçilecektir. Demo sürümünün şu anda yalnızca Steam üzerinden yayınlandığını belirtelim. Bu sürümün PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.

Valor Mortis'in Demosu Kaç GB?

Valor Mortis'in demo sürümünün bilgisayara yüklenebilmesi için en az 18,31 GB depolama alanına ihtiyaç duyuluyor. Depolama tarafında yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç sayesinde bilgisayarda kapsamlı temizlik yapabilir ve bu böylece kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz. Bu arada tam sürümün dosya boyutu daha yüksek olacaktır.

Valor Mortis'in Fragmanı

Valor Mortis Nasıl Bir Oyun?

Alternatif tarihe sahip olan Valor Mortis, 19. yüzyılda geçiyor. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda savaşta hayatını kaybeden ancak daha sonra yeniden dirilen William isimli bir askeri kontrol edeceğiz. Oyunda hem salgın nedeniyle mutasyona uğramış insanlarla mücadele edeceğiz hem de insanlığı tehdit eden komployu açığa çıkarmaya çalışacağız.

Kaliteli grafiklere ve etkileyici bir atmosfere sahip olan oyunda kılıç gibi o dönemin yakın dövüş silahları bulunuyor. Aksiyon ve soulslike oyunlar oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımda rakibin hamlesini doğru zamanda savuşturma ve dayanıklılığı doğru şekilde yönetme gibi faktörler oldukça önemli.

Yeniden dirilen William, bazı doğaüstü yeteneklere sahip olacak. Örneğin düşmanlara alev fırlatabileceğiz veya bir kalkan oluşturabileceğiz. Bu yetenekler, özellikle savaş esnasında çok önemli. One More Level tarafından geliştirilen oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut. Oyun Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip.

Valor Mortis Ne Zaman Çıkacak?

Valor Mortis, 24 Eylül 2026 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için satışa sunulacak. Bu arada oyunun fiyat etiketinin henüz açıklanmadığını da belirtelim. Ayrıca minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de açıklanmadı. Oyunu Steam, Xbox ve PlayStation mağazaları üzerinden istek listesine ekleyebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Valor Mortis'in demo sürümünü oynama fırsatı buldum ve çok beğendim. Etkileyici atmosferiyle dikkatimi çeken oyun, birinci şahıs kamera açısıyla oldukça keyifli bir oynanış sunuyor. İlginç bir hikâyeye ve kaliteli grafiklere sahip olan yapım, keyifli zaman geçirmemi sağladı. Bence bu oyun, satışa sunulması ile birlikte yoğun bir ilgiyle karşılaşacaktır.