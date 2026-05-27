Bu Araba Kilometrede Sadece 33 Kuruş Yakıyor!

Elektrikli otomobiller artık hayatımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Özellikle şehir içi kullanımlarda oldukça verimli bir yapıya sahip olan araçlar, çok daha uygun fiyata ulaşım sağlayabiliyor. Özellikle evde şarj edilen elektrikli otomobiller kullanıcılarını önemli bir maliyet yükünden kurtarabiliyor. Tesla'nın tamamen otonom robotaksi modeli Cybercab ise elektrikli otomobillerin düşük ulaşım maliyetini farklı bir noktaya taşıdı.

Tesla Cybercab Kilometrede Kaç kW Elektrik Tüketiyor?

Tesla Cybercab, kilometrede 102.5 Watt-saat (Wh) tüketimi ile rekor kırdı. 100 kilometrede 10.25 kWh'lık tüketim ile Cybercab, bugüne kadar üretilmiş en verimli elektrik olma araç ünvanını da ele geçirdi. Bu tüketim değeri ile ulaşım maliyetlerini en aza indirem Cybercab, elektrikli otomobiller için yeni bir çağın başlangıcını da simgeliyor.

Standart bir elektrikli aracın ortalama 160 Watt-saat (Wh) (16 kWh/100 km) tüketim değeri olduğunu düşünürsek, Cybercab kullanıcılara yüzde 60'a varan bir tasarruf sunduğunu söyleyebiliriz. Tasarruf dendiğinde akla ilk gelen modellerden olan Lucid Air Pure ise kilometrede 140 Wh'lik bir tüketim değerine sahip. Bu da yine yüzde 40'a varan bir avantaj anlamına geliyor.

Türkiye'de En Çok Satan Elektrikli Otomobillerin Tüketim Değerleri:

Tesla Cybercab ile karşılaştırmak adına Türkiye'de en çok satış yapan 10 elektrikli otomobilin tüketim değerlerini sizlerle paylaşıyoruz:

Togg T10X: 16,7 - 17,9 kWh/100 km -

KGM Torres EVX: 18,7 kWh/100 km

18,7 kWh/100 km Togg T10F: 13,6 - 15,6 kWh/100 km

MINI Countryman: 15,7 - 17,4 kWh/100 km

15,7 - 17,4 kWh/100 km Tesla Model Y: 14,9 - 16,8 kWh/100 km

Opel Frontera: 16,1 kWh/100 km

16,1 kWh/100 km Volvo EX30: 15,7 - 17,0 kWh/100 km

BYD Sealion 7: 16,9 - 18,5 kWh/100 km

16,9 - 18,5 kWh/100 km Citroen ë-C3: 14,9 kWh/100 km

Citroen ë-C3 Aircross: 16,1 kWh/100 k

Tesla Cybercab Kilometrede Kaç Kuruş Yakıyor?

Kilometrede 102.5 Wh tüketim değeri sunan elektrikli otomobili ülkemizdeki fiyatlardan şarj ettiğimizi düşünürsek karşımıza oldukça uygun rakamlar çıkıyor. Aylık ortalama 240 kWh altında bir tüketim değerine sahipseniz, elektriğin kWh başına değeri 3.24 TL olarak belirtiliyor. Bu değeri göz önüne aldığımızda Cybercab kilometrede 33 kuruşluk bir yakıt tüketim değeri sunuyor. Aylık 240 kWh üzerine çıkıldığında ise birim fiyat 3.92 TL'ye çıkıyor. Bu da kilometrede 40 kuruşluk bir tüketim anlamına geliyor.

Peki Cybercab'i dışarıda şarj edersek durum ne olur? Güncel tarifelerde AC istasyonlarda kWh başına ortalama 8-9 lira, DC istasyonlarda ise 11 ile 14 TL arasında değişen fiyatlarla karşılaşıyoruz. Bu rakamların ortalamasını aldığımızda ise Tesla Cybercab, AC şarj ile kilometrede 87 kuruş, DC istasyonlarında ise kilometrede 1.28 TL'lik faturalar çıkarıyor. En düşük yakıt tüketimine sahip modellerin kilometrede 3 TL civarında yakıt tükettiğini düşünürsek, karşımıza gerçekten oldukça tasarruflu bir araç çıktığını söyleyebiliriz.

Tesla Cybercab Nasıl Bu Kadar Az Elektrik Tüketiyor?

Tesla Cybercab, bu denli düşük tüketim değerleri sunarken aslında otomobili tanımlayan birçok detayı da geride bırakıyor. Direksiyonu ve pedalları tamamen geride bırakan Cybercab ayrıca 2 kişilik kullanım alanıyla da fazla ağırlıktan da kaçınıyor. Elektrikli otomobil bunun yanı sıra damla formlu aerodinamik tasarımıyla da tamamen yüksek verimlilik ve düşük tüketim üzerine tasarlanmış durumda.

Tüm yapılan tasarruflar ile birlikte elektrikli otomobil çok da büyük sayılmayacak 50 kWh'lık bataryası ile 480 kilometrenin üzerinde menzil sunmayı başarıyor. Yapılan ağırlık tasarrufu ,küçük bataryanın getirdiği ağırlık avantajıyla birleşerek karşımıza oldukça verimli bir araç çıkarıyor.

Tesla Cybercab'in Kullanım Alanları Ne Olacak?

Tesla, tamamen otonom robotaksi modeli Cybercab'in üretimine Teksas'ki Gigafactory'de başladı. Direksiyon ve pedalı bulunmayan araçların tam ölçekli seri üretimi için hazırlıklar ve testler devam ediyor. Şirketin Full Self-Driving sistemi ile kendi kendine hareket edebilen aracın yollara çıkması için ise henüz testler devam ediyor.

FSD sisteminin güvenilirliği onaylandığı takdirde, Cybercab'leri yollarda görebileceğiz. 30 bin doların altında bir fiyat etiketi ile sunulması beklenen araç, bireysel kullanımın yanı sıra uygun fiyatlı bir toplu taşıma alternatifi olması hedefleniyor. Elektrikli otonom araba, bireysel araç paylaşımına imkan sağlayarak sahiplerinin pasif gelir elde etmesini de sağlayacak.

Editörün Yorumu

Tesla Cybercab, sunduğu verimli sürüşün yanı sıra otonom olmasıyla yeni bir dönemin de başlangıcını işaret ediyor. Yakın gelecekte araç sahipliği yerine ortak kullanılan otonom araçların mümkün olduğunu kanıtlamaya çalışan Cybercab, bu sayede taksi kültürünü de tamamen ortadan kaldırabilir. Elektrikli otonom araba, günümüzdeki çeşitli araç paylaşım uygulamalarının adeta geleceğini temsil ediyor.