Türkiye'de Satılan En Az Yakan Sıfır Arabalar!

İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar otomobil sahibi olmayı neredeyse imkansız bir hale getirmiş durumda. Sorunlar sadece otomobil satın almakla da bitmiyor. Araba sahibi olanları bu kez taşıt vergisi ve yakıt masrafları bekliyor. Bu yüzden araç satın alırken en önemli kalemlerden biri de yakıt tüketim değerleri haline geldi. Biz de şu anda sıfır kilometre olarak satılan en az yakıt tüketen araçları bir araya getirdik.

En Az Yakan Arabalar Hangileri?

Listeyi hazırlarken araçları ortalama yakıt tüketimlerine göre sıraladık. Ayrıca şarj edilebilir hibrit modeller, düzenli olarak şarj edildikleri sürece sadece elektrikli olarak kullanılabildiği için bu listede yer bulmadı. Diğer yandan listenin büyük bölümünü hibrit otomobiller oluşturuyor. Bu yüzden listede bol bol Toyota modeli göreceksiniz.

Model Yakıt Tipi Ortalama Tüketim (l/100 km) Toyota Yaris Hybrid Benzin/Elektrik 3.9 litre Toyota Corolla Hybrid Sedan / Hatchback Benzin/Elektrik 4.5 litre Fiat Egea 1.6 Multijet Dizel 4.5-4.7 litre Fiat Egea Cross 1.6 Multijet Dizel 4.6 litre Toyota Yaris Cross Hybrid Benzin/Elektrik 4.6 litre Nissan Qashqai e-Power Benzin/Elektrik 4.7 litre Toyota C-HR Hybrid Benzin/Elektrik 4.7-4.9 litre Honda Jazz e:HEV Benzin/Elektrik 4.8 litre Opel Astra Dizel 4.9-5.1 litre Renault Clio TCe 115 Benzin 5.0-5.1 litre

Hibrit Otomobiller Neden Daha Az Yakıyor?

Uzun zamandır kullandığımız içten yanmalı motora sahip araçlar en yüksek yakıt tüketimini kalkış anlarında yapıyor. Hibrit otomobiller ise kalkış sırasında sahip oldukları elektrik motorlarını kullanarak bu yüksek tüketimin önüne geçebiliyor. Ayrıca frenleme sırasında ortaya çıkan enerji, rejeneratif fren sistemi sayesinde elektrik enerjisine dönüştürülerek bataryaya geri aktarılıyor.

Yakıt Tasarrufu İçin Yapılması Gerekenler Neler?

Ani hızlanma ve sert frenlemeden kaçının

Yakıt tasarrufu için gaz pedalına yumuşak basarak hızlanın ve trafiği önceden okuyarak gereksiz frenlemelerin önüne geçin. Ani hızlanmalar ve sert frenler, yakıt tüketiminin gereksiz yere artmasına neden olur.

Sabit hızlarla ilerlemeye çalışın

Mümkün olduğunca sabit bir hızda seyretmek yakıt tüketimini azaltır. Özellikle otoyol ve şehirler arası yollarda hız sabitleyici kullanmak fayda sağlayabilir. Sürekli hızlanıp yavaşlamak ise motorun daha fazla yakıt harcamasına yol açar.

Hızınızı düşürün

Araç hızı arttıkça hava direnci de önemli ölçüde yükselir. Bu nedenle 120 km/s yerine 100 km/s hızla seyretmek, birçok araçta yüzde 10 ila 20 arasında yakıt tasarrufu sağlayabilir.

Lastik basınçlarını düzenli kontrol edin

Düşük lastik basıncı yuvarlanma direncini artırarak aracın daha fazla yakıt tüketmesine neden olur. Lastik basınçlarını ayda en az bir kez ve uzun yolculuklardan önce kontrol etmek faydalı olacaktır.

Motor bakımını aksatmayın

Motorun verimli çalışabilmesi için hava filtresi, motor yağı ve bujilerin zamanında değiştirilmesi gerekir. Kirli veya ömrünü tamamlamış parçalar, yakıt tüketiminin artmasına neden olabilir.

Klimayı bilinçli kullanın

Klima sistemi çalışırken motora ek yük bindirir. Bu da yakıt tüketiminin yükselmesine yol açabilir. Özellikle gereksiz durumlarda klimayı sürekli açık tutmamak tasarrufa katkı sağlayacaktır.

Doğru viteste sürün

Manuel vitesli araçlarda motoru gereğinden yüksek devirlerde kullanmaktan kaçının. Aracı zorlamadan mümkün olan en yüksek viteste ilerlemek, yakıt tüketimini azaltmanın en etkili yollarından biridir.

Editörün Yorumu

Ülkemizde artık otomobil almak kadar onu kullanmak ve bakımını yapmak da ciddi bir maliyet haline geldi. Bu yüzden birçok kişi özellikle şehir içi kullanımda düşük yakıt tüketimine sahip modellere yöneliyor. Bu konuda en başarılı seçeneklerin başında ise hibrit otomobiller geliyor. Hibrit teknolojisine uzun yıllardır yatırım yapan Toyota, özellikle Yaris Hybrid modeliyle dikkat çekiyor.

Diğer yandan Fiat Egea ve Opel Astra modelleri dizel motorun sunduğu yakıt ekonomisinden yararlanıyor. Piyasada kalan nadir dizel seçenekler arasında yer alan bu modeller, dizel motorların halen ne kadar verimli olabileceğini gösteriyor. Listenin tek benzinli modeli olan Renault Clio ise yakıt cimrileri listemizi tamamlıyor.