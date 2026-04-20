Toyota Yaris Cross Yenilendi! Uygun Fiyatlı SUV Türkiye'de Satılacak Mı?

Toyota’nın Avrupa’da büyük satış başarısı yakalayan kompakt SUV modeli Toyota Yaris Cross, makyaj operasyonuyla güncellendi. Tasarım, teknoloji ve motor tarafında yapılan iyileştirmelerle daha iddialı hale gelen model özellikle B-SUV segmentindeki rekabeti yeniden şekillendirecek gibi görünüyor. Peki yenilenen Yaris Cross neler sunuyor ve Türkiye’ye gelecek mi? İşte detaylar...

Yeni Toyota Yaris Cross Teknik Özellikleri Neler?

Yenilenen Yaris Cross, hibrit motor altyapısını geliştirmeye devam ediyor. Modelde öne çıkan en önemli seçenek Hybrid 130 sistemi. Bu sistem yaklaşık 130 beygir güç ve 185 Nm tork üreterek hem performans hem de düşük tüketim dengesini koruyor. 0’dan 100 km/s hızlanmasını yaklaşık 10.7 saniyede tamamlayan model ortalama 4.4 ile 5.1 litre/100 km arasında değişen bir yakıt tüketimi sunuyor.

Daha erişilebilir bir seçenek olarak sunulan Hybrid 115 versiyonu ise adından da anlaşılacağı üzere 116 beygir güç üretirken, özellikle şehir içi kullanımda düşük tüketim avantajıyla öne çıkıyor. Ayrıca modelde sadece önden çekiş değil AWD-i (akıllı dört çeker) seçeneğinin de sunulması zorlu yol koşullarında ekstra güvenlik sağlıyor.

Tasarım tarafında yapılan güncellemelerle birlikte araç daha modern bir görünüme kavuşmuş durumda. Yenilenen ön ızgara, keskin LED farlar ve yeni jant seçenekleri modelin karakterini güçlendiriyor. İç mekanda ise kalite algısı artırılmış; yeni döşeme seçenekleri, ambiyans aydınlatması ve geliştirilmiş multimedya sistemi dikkat çekiyor.

Teknoloji tarafında Toyota Smart Connect sistemi kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile birlikte gelirken Toyota Safety Sense sürüş destek sistemleri de güncellenmiş haliyle sunuluyor. Kısacası otomobil donanım açısından bir önceki nesle oranla daha bonkör davranıyor diyebiliriz.

Yeni Toyota Yaris Cross Türkiye’de satılacak mı?

Yaris Cross halihazırda Türkiye’de satılan bir model olduğu için makyajlı versiyonun da Türkiye pazarına gelmesi oldukça yüksek ihtimal. Ancak şu an için Toyota Türkiye tarafından yapılmış resmi bir lansman veya tarih açıklaması bulunmuyor.

Buna rağmen Toyota’nın Avrupa’daki güncel modelleri kısa süre içerisinde Türkiye’ye getirme stratejisi düşünüldüğünde, yeni Yaris Cross’un da önümüzdeki dönemde Türkiye yollarına çıkması bekleniyor.

Yeni Toyota Yaris Cross Satış Fiyatı Ne Kadar?

Avrupa pazarında Yaris Cross’un başlangıç fiyatının yaklaşık 28 bin ile 32 bin euro bandında olması bekleniyor. Güncel kur üzerinden hesapladığımızda bu fiyatlar yaklaşık 1 milyon ile 1,5 milyon TL arasında değişen bir liste fiyatı anlamına geliyor. Ancak burada Türkiye'de eklenecek vergileri de hesaba katmanız gerektiğini unutmayın. Aracın halihazırda satışta olan nesline baktığımızda ise bizleri 2 milyon 294 bin TL'den başlayan bir fiyat listesi karşılıyor.

Editörün Yorumu

Toyota Yaris Cross, Türkiye pazarında bir Renault Clio veya Fiat Egea kadar yer edinemedi ancak Avrupa pazarında gerçekten satış adetlerine bakıldığında ilk sırada gelen modeller arasında yer alıyor. Otomobil sahip olduğu kompakt boyutları ve sorunsuz motoru ile pek çok kişinin ilk seçenekleri arasında yer alıyor. Ancak Türkiye'de fiyat etiketinin giriş segment otomobillere kıyasla yüksek olması onu ilk akla gelen seçeneklerden biri olmasını engelliyor. Bu sebeple yeni nesil Türkiye pazarına giriş yapmadan önce satış fiyatı konusunda ciddi önlemler alınması gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...