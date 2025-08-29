En Çok Satan Akıllı Saat Markaları Açıklandı: Tahtın Sahibi Değişti!

Akıllı saat pazarında rekabet her geçen gün daha da sertleşiyor. Huawei, Apple, Samsung ve Xiaomi gibi teknoloji devleri, her yıl piyasaya sürdükleri ve en iyi akıllı saatler arasına sokmaya çalıştıkları yeni modellerle yarışın dozunu artırıyor. Peki 2025’in ikinci çeyreğinde tablo nasıl şekillendi? Dünya genelinde en çok satan akıllı saat üreticileri belli oldu. Peki zirvede hangi şirket yer aldı? İşte akıllı saat pazarının en büyük markaları...

Dünyanın En Büyük Akıllı Saat Markaları (2025 2. Çeyrek)

Teknoloji pazar araştırma şirketi Counterpoint’in paylaştığı verilere göre Huawei, 2025’in ikinci çeyreğinde dünyanın en çok satan akıllı saat üreticisi konumuna yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 15 olan pazar payını bu yıl yüzde 21’e taşıyan şirket, böylece Apple’ın uzun süredir devam eden liderliğini elinden almayı başardı.

Apple ise yüzde 17’lik payla ikinci sıraya gerilerken onu yüzde 9 ile Xiaomi, yüzde 7 ile imoo ve yüzde 6 ile Samsung izledi. Diğer tüm markaların toplam payı ise yüzde 40 olarak kaydedildi. Bu tablo, akıllı saat pazarındaki rekabetin ağırlıklı olarak Huawei ve Apple arasında şekillendiğini açıkça gösteriyor.

Toplam Satışlar Artış Gösterdi

Verilere göre akıllı saat sektörü genelinde yüzde 9’luk bir büyüme kaydedildi. Bu yükselişte en büyük katkıyı sağlayan markalar ise Huawei, Xiaomi ve imoo oldu. Şirketlerin uygun fiyatlı ve dikkat çeken özelliklere sahip modelleri, pazardaki büyümeyi hızlandıran en önemli etkenler arasında gösteriliyor.

2025'in ikinci çeyreğinde en çok satan akıllı saat markaları şu şekilde sıralandı:

Sıra Marka 2024 2. Çeyrek - Pazar Payı 2025 2. Çeyrek - Pazar Payı Yıllık Değişim Huawei 15% 21% +52% 1 Apple 19% 17% -3% 2 Xiaomi 7% 9% +38% 3 imoo 7% 7% +21% 4 Samsung 7% 6% -3% Diğerleri 45% 40% -8% Toplam 100% 100% +8%

