En Çok Bitcoin'e Sahip Olan Ülkeler Belli Oldu! Türkiye Listede Yok

Bitcoin, 87 bin dolar civarında işlem görerek tüm zamanalrın en yüksek seviyesinde. Bu artış yeryüzünde Bitcoin'i olan her kişi ve şirketi mutlu etmeyi başardı. Ancak yatırımlarının karşılığını sadece sıradan yatıırmcılar değil ABD ve Çin başta olmak üzere ülkeler de aldı. Peki en çok Bitcoin'e sahip ülkeler hangileri? Gelin birlikte göz atalım

En Çok Bitcoin'i Olan Ülkeler Hangileri

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, şu anda en çok Bitcoin sahibi olan ülke ABD. ABD’nin elindeki 213 bin 246 BTC revervinin toplam değeri ise 18,3 milyar dolar. Bu devasa rezerv, kripto paraların artık yalnızca bireysel bir yatırım aracı değil, ülkeler için stratejik bir varlık haline geldiğini gösteriyor.

ABD’yi 190 bin BTC ile Çin takip ediyor. Rezervlerinin güncel değeri 16,7 milyar dolara ulaşan Çin, küresel kripto yarışında önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Çin’in elindeki Bitcoin miktarı, dolaşımdaki toplam BTC arzının yüzde 0,9’unu oluşturuyor. İlginçtir ki Çin kritpo para birimlerine karşı bir ülke olarak biliniyor.

Merkeziyetsiz ve kontrol dışı olması nedeniyle madencilik gibi faaliyetlere de izin vermeyen Çin'in neden bu kadar çok BTC'ye sahip olduğu ise bilinmiyor. Onun hemen arkasından ise Birleşik Krallık ise 61 bin BTC ile geliyor. 5,38 milyar dolarlık rezerv, ülkenin kripto dünyasındaki ağırlığını korumasını sağlıyor.

Savaşın gölgesindeki Ukrayna’nın Bitcoin rezervleri ise 46 bin 351 BTC’ye ulaştı. Hem yurt dışından Bitcoin ile alınan bağışlar hem de bu paraların bu şekilde güvende olması Ukrayna’yı en çok Bitcoin'i olan dördüncü ülke yaptı. Bhutan Krallığı ise şaşırtan 12.568 BTC ile beşinci sırayı aldı.

Bitcoin’i yasal para birimi olarak tanıyan ilk ülke olan El Salvador ise 5 bin 800 BTC ile altıncı sırada yer aldı. Ne yazık ki El Salvador'un küçük ekonomisi erken hamle yapan ülkelerden biri olmasına rağmen listenin daha üst sıralarında olmasına izin vermedi.