İntikam için Bitcoin Çaldı

Bitcoin hırsızlığı yeni bir hırsızlık türü olsa da Fransa’da bu alanda yapılmış en büyük soygun bir iş adamı tarafından gerçekleştirildi. Kendisini kovan iş ortaklarından intikam almak isteyen Fransız iş adamı, yaklaşık 7 milyon 327 bin TL değerinde Bitcoin çaldı.

Olaylar, bir grup arkadaşın 2013 yılında birlikte bilişim şirketi kurmasıyla başlıyor. Şirketin durumu başlarda iyi gidiyor ve şirketin karları giderek artıyordu. Ancak bir süre sonra ortaklar arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu kurucu ortaklardan biri şirketten kovuldu. Daha sonra kovulan ortak, Fransa’nın dışında iş arasa da eski ortakları tarafından yapılanları unutamadı ve hacker olmaya karar verdi.

İntikam planları yapan adam Aralık 2018 ile Ocak 2019 arasındaki iki aylık dönemde şirketin hesabından 1.1 milyon Euro değerinde yani yaklaşık 7 milyon 327 bin TL değerinde 182 Bitcoin çaldı.

Şirketin işleyişine hakim olduğu için çekim limitlerini aşmayan ve bu sayede sistemin alarm vermesinin önüne geçen adam bu süreçte kendini ele vermedi. Ancak sonunda şirketin parasının gittiğini gören ortaklar polise gitti. Birkaç ay sonra ise çalınan Bitcoin’lerin tutulduğu dijital cüzdanı takip eden araştırmacılar, sonunda cüzdanın sahibini de ortaya çıkardı.

Bir süre sonra Fransa’da yakalan adam, polise Bitcoin’leri intikam nedeniyle çaldığını itiraf etti. Hırsızlık, kara para aklama, otomatik bilgi işlem sistemine yasadışı erişim yapmakla suçlanan ve tutuksuz olarak yargılanması devam eden adama hüküm verilene kadar seyahat yasağı konuldu.