Türkiye'de En Çok Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Bulunan Şehirler Belli Oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) göre 81 il şarj istasyonlarıyla donatıldı. Türkiye genelinde 5.614 istasyonda elektrikli araç sahiplerine 8.492 yavaş şarj (AC), 3.575 hızlı şarj (DC) hizmeti veriliyor. Peki, Türkiye'de en çok elektrikli araç şarj istasyonu bulunan şehirler hangileri?

Anadolu Ajansı'ndaki habere göre listenin ilk sırasında İstanbul yer alıyor. İstanbul'da 1.308 adet elektrikli araç şarj istasyonu bulunuyor. İkinci sırada ise 542 şarj istasyonu sayısıyla Ankara konumlandı. Ankara'yı 422 adet şarj istasyonuyla Antalya takip etti.

İstanbul'daki istasyonlarda 3.316 adet soket bulunurken Ankara'daki istasyonlarda ise 1.249 soket mevcut. Antalya'daki istasyonlarda 833 adet soket olduğu açıklandı. En fazla elektrikli araç şarj istasyonu ve soket sayısına sahip şehirlere aşağıdan bakabilirsiniz.

En Çok Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Bulunan Şehirler Hangileri?

Şehir İsmi İstasyon Sayısı Toplam Soket Sayısı AC Soket Sayısı DC Soket Sayısı İstanbul 1.308 3.316 2.564 752 Ankara 542 1.249 917 332 Antalya 422 833 621 212 İzmir 295 550 384 166 Bursa 267 583 441 142 Muğla 239 445 339 106 Konya 184 351 238 113 Kayseri 135 318 228 90 Kocaeli 114 291 184 107 Balıkesir 107 224 138 86

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