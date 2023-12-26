Türkiye'de En Çok Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Bulunan Şehirler Belli Oldu
Türkiye'de en çok elektrikli araç şarj istasyonu bulunan şehirler listesi paylaşıldı. İşte en fazla şarj istasyonu ve soket sayısına sahip iller!
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) göre 81 il şarj istasyonlarıyla donatıldı. Türkiye genelinde 5.614 istasyonda elektrikli araç sahiplerine 8.492 yavaş şarj (AC), 3.575 hızlı şarj (DC) hizmeti veriliyor. Peki, Türkiye'de en çok elektrikli araç şarj istasyonu bulunan şehirler hangileri?
Anadolu Ajansı'ndaki habere göre listenin ilk sırasında İstanbul yer alıyor. İstanbul'da 1.308 adet elektrikli araç şarj istasyonu bulunuyor. İkinci sırada ise 542 şarj istasyonu sayısıyla Ankara konumlandı. Ankara'yı 422 adet şarj istasyonuyla Antalya takip etti.
İstanbul'daki istasyonlarda 3.316 adet soket bulunurken Ankara'daki istasyonlarda ise 1.249 soket mevcut. Antalya'daki istasyonlarda 833 adet soket olduğu açıklandı. En fazla elektrikli araç şarj istasyonu ve soket sayısına sahip şehirlere aşağıdan bakabilirsiniz.
En Çok Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Bulunan Şehirler Hangileri?
|Şehir İsmi
|İstasyon Sayısı
|Toplam Soket Sayısı
|AC Soket Sayısı
|DC Soket Sayısı
|İstanbul
|1.308
|3.316
|2.564
|752
|Ankara
|542
|1.249
|917
|332
|Antalya
|422
|833
|621
|212
|İzmir
|295
|550
|384
|166
|Bursa
|267
|583
|441
|142
|Muğla
|239
|445
|339
|106
|Konya
|184
|351
|238
|113
|Kayseri
|135
|318
|228
|90
|Kocaeli
|114
|291
|184
|107
|Balıkesir
|107
|224
|138
|86
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