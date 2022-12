2022'de En Çok Hasılat Yapan Filmler Açıklandı

2022 yılında en çok hasılat yapan filmler belli oldu. Peki, bu yıl oldukça büyük bir başarının altına imza atan filmler neler? Paylaşılan listede süper kahraman filmlerinden fantastik filmlere kadar çeşitli yapımlar bulunuyor.

2022 Yılında En Çok Hasılat Yapan Filmler Listesi

Top Gun: Maverick - 718 milyon dolar

Black Panther: Wakanda Forever - 420 milyon dolar

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 411 milyon dolar

Jurassic World: Dominion - 376 milyon dolar

Minions: The Rise of Gru - 369.5 milyon dolar

The Batman - 369.3 milyon dolar

Thor: Love and Thunder - 343 milyon dolar

Sonic the Hedgehog 2 - 190 milyon dolar

Avatar: The Way of Water - 169 milyon dolar

Black Adam - 168 milyon dolar

Sinema açısından oldukça iyi bir yıl olan 2022'de çok sayıda film vizyona girdi. Bu filmlerden bazıları çok büyük hasılat ederek büyük bir başarı elde ederken bazıları ise beklentilerin altında kaldı.

Digital Trends'teki habere göre 2022'nin en popüler filmleri listesinin ilk sırasında Top Gun: Maverick yer aldı. 8,4 IMDb puanına sahip olan aksiyon dram filminin oyuncu kadrosunda Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller ve daha pek çok isim yer alıyor.

Listede yer alan Black Adam, Avatar: The Way of Water, Black Panther: Wakanda Forever isimli filmlerin hâlâ sinemada olduğundan ötürü para kazanmaya devam ettiğini belirtelim. Bu nedenden dolayı söz konusu yapımların para miktarları yıl bitene kadar değişiklik gösterebilir.

2022 yılının en popüler filmleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yılın en başarılı filmi hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca 2023 yılında vizyona girecek en iyi filmler listesine de göz atabilirsiniz.