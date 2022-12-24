2022'de En Çok Hasılat Yapan Filmler Açıklandı
Paylaşılan bir listeyle beraber 2022 yılında en çok hasılat yapan filmler belli oldu. İşte bu sene içerisinde sinemada büyük bir başarı elde eden filmler!
2022 yılında en çok hasılat yapan filmler belli oldu. Peki, bu yıl oldukça büyük bir başarının altına imza atan filmler neler? Paylaşılan listede süper kahraman filmlerinden fantastik filmlere kadar çeşitli yapımlar bulunuyor.
2022 Yılında En Çok Hasılat Yapan Filmler Listesi
- Top Gun: Maverick - 718 milyon dolar
- Black Panther: Wakanda Forever - 420 milyon dolar
- Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 411 milyon dolar
- Jurassic World: Dominion - 376 milyon dolar
- Minions: The Rise of Gru - 369.5 milyon dolar
- The Batman - 369.3 milyon dolar
- Thor: Love and Thunder - 343 milyon dolar
- Sonic the Hedgehog 2 - 190 milyon dolar
- Avatar: The Way of Water - 169 milyon dolar
- Black Adam - 168 milyon dolar
Sinema açısından oldukça iyi bir yıl olan 2022'de çok sayıda film vizyona girdi. Bu filmlerden bazıları çok büyük hasılat ederek büyük bir başarı elde ederken bazıları ise beklentilerin altında kaldı.
Digital Trends'teki habere göre 2022'nin en popüler filmleri listesinin ilk sırasında Top Gun: Maverick yer aldı. 8,4 IMDb puanına sahip olan aksiyon dram filminin oyuncu kadrosunda Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller ve daha pek çok isim yer alıyor.
Listede yer alan Black Adam, Avatar: The Way of Water, Black Panther: Wakanda Forever isimli filmlerin hâlâ sinemada olduğundan ötürü para kazanmaya devam ettiğini belirtelim. Bu nedenden dolayı söz konusu yapımların para miktarları yıl bitene kadar değişiklik gösterebilir.
En İyi Türk Komedi Filmleri - 2022
Çoğu kişinin kafasında en iyi Türk komedi filmleri hangileri sorusu oluşabilir çünkü günümüzde komedi türünde çok fazla sayıda yerli film bulunuyor.
2022 yılının en popüler filmleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yılın en başarılı filmi hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca 2023 yılında vizyona girecek en iyi filmler listesine de göz atabilirsiniz.
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