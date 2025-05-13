Yurt Dışı Telefon Kayıt İşlemi Nasıl Yapılır? - 2025

Yurt dışından alınan telefonları Türkiye’de kullanmak için IMEI kaydı yaptırmak şart. Peki bu işlemin nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Bu rehberde 2025 yurt dışı telefon kayıt ücretleri, IMEI kaydı nasıl yapılır? ve kayıt süresi gibi merak edilen soruları yanıtlıyoruz. İşte adım adım yurt dışı telefon kayıt kılavuzu…

IMEI Kaydı Olmayan Telefon Ne Kadar Süre Kullanılabilir?

Eğer yurt dışından gelen bir telefonu Türkiye'de kullanacaksanız, hemen kayıt yaptırmak zorunda değilsiniz. IMEI kaydı olmayan telefonları Türkiye'de 120 gün kullanabilirsiniz. Eğer kullanacağınız cihaz çift SIM girişine sahipse 120 + 120 gün şeklinde toplam 240 gün kullanabilirsiniz.

Örneğin ocak ayında yurt dışı iPhone 16 Pro Max kullanmaya başlarsanız, 120 + 120 gün şeklinde Ağustos ayının sonuna kadar kullanabilirsiniz. Ancak Eylül başlarında telefonunuz kapanır ve yıl başına kadar kullanamazsınız. Ocak başında bu kullanım süresi tekrar sıfırlanır ve yeni yılda yeniden SIM başına 120 gün kullanabilirsiniz.

Yurt Dışı Telefon IMEI Kayıt Ücreti Ne Kadar?

2025 yılında yurt dışı telefonları Türkiye'de kullanmak için ödemeniz gereken IMEI kayıt ücreti 45.614 TL olarak belirlendi. 31 Aralık 2025 tarihine kadar yaptığınız kayıt işlemlerde ödemeniz gereken fiyat bu. Sene sonunda ise yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla bu ücret değişecek. Bu ücret 2015'te 131 TL'ydi.

Yurt dışı Telefon IMEI Kaydı Nasıl Yapılır?

e-Devlet'e giriş yapın

Kayıtlı Cihazlarım ve Kayıt Hakkı Sorgulama ekranından IMEI kaydı için hakkınız olup olmadığını kontrol edin.

Son 1 yıl içerisinde yurt dışına çıktıysanız ve son 3 yıl içerisinde IMEI kaydı yaptırmadıysanız IMEI Kaydet seçeneğine tıklayarak devam edin.

IMEI kodunu girin ve gerekli bilgileri doldurun.

Telefonunuzun *#06# tuş kombinasyonu ile IMEI numarasını öğrenin veya kutunun üzerinden kontrol edin.

Yurda giriş belgesi bilgilerini girerek devam edin.

Kayıt bilgilerinizi kontrol edin ve vergi ödeme işlemine geçin.

Maliye Bakanlığı İnternet Vergi Dairesi'ni seçerek ödeme yapın.

Ödeme onaylandıktan sonra e-Devlet'ten ödemeyi kontrol edin.

Cihazınızı kayıt ettikten sonra 3 yıl içinde cihaz kimin üzerine ait olursa onun kullanabilceğini hatırlatmakta fayda var. Açılan sayfada 2 farklı başvuru türü bulunmaktadır. Bunlardan biri kendiniz için bir diğeri çocuğunuz için başvuru türüdür.

Gerekli işlemleri sırasıyla doldurmanız gerekecektir. IMEI doldurma gibi. Eğer IMEI'linizi bilmiyorsanız akıllı telefon IMEI numarası sorgulama içeriğimize göz atabilirsiniz. E-devlet üzerinden sırasıyla işlemleri gerçekleştirdikten sonra IMEI kaydı yani yurt dışı telefon kaydı işlemi gerçekleşmiş olur.

Eğer ödeme hatası alıyorsanız İnteraktif Vergi Dairesi sitesine gidip harç ödeme seçeneklerinden; "CEP TELEFONU HARCI ÖDEME" butonuna tıklamalısınız.

Yurt dışı Telefon Kapanma Süresi Nasıl Sorgulanır?

Yurt dışından gelen telefonların kapanma süreleri 120 gün boyuncadır. Ancak kapanma süresi merak ettiğinizde bunu hesaplamanız uzun sürebilir. En kolay yöntem yurt dışından gelirken yurda giriş belgenize bakmaktır.

Eğer belgeyi nasıl bulabilirim diyorsanız e-devlet üzerinden yurda giriş/çıkış belgesinisorgulayabilir, bu sayede telefonunuzun kapanma süresini hesaplayabilirsiniz.

Bu içeriğimizde yurt dışından telefon kayıt işlemi nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kapanma süresi nasıl hesaplanır öğrenmiş olduk. Sizce yurt dışından gelirken telefon getirmek mantıklı mı yoksa aynı fiyata mı gelmekte? Yorumlarda bizler ile paylaşmayı unutmayın.