En Çok İndirilen PS5 Oyunları Şaşırttı! Listede 12 Yıllık Oyun da Var

Mart ayında en çok indirilen PlayStation 5 oyunları belli oldu. Listede 2013 yılında satışa sunulan oyunun da yer alması şaşırttı. İşte detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

2025 yılının mart ayında en çok indirilen PlayStation 5 (PS5) oyunları açıklandı. Paylaşılan listede iki farklı kategori bulunuyor. Bir kategori Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada, diğer kategori ise Avrupa'yı kapsıyor.

ABD ve Kanada'da en çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında MLB The Show 25, Assassin’s Creed Shadows, Split Fiction, Monster Hunter Wilds, Call of Duty: Black Ops 6 ve Grand Theft Auto V dahil olmak üzere pek çok yapım bulunuyor.

Listede 2013'te satışa sunulan GTA 5'in de yer alması şaşırttı. Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım günümüzde hâlâ çok sayıda oyuncu tarafından oynanıyor. Bunun en önemli nedeni ise GTA Online isimli çevrim içi modun olması.

Avrupa'da en çok indirilen oyunlar arasında Minecraft, Monster Hunter Wilds, EA SPORTS FC 25, Split Fiction, Assassin’s Creed Shadows, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, WWE 2K25, Gran Turismo 7 ve daha pek çok oyun yer alıyor.

Mart 2025'te En Çok İndirilen PS5 Oyunları

ABD ve Kanada Avrupa
MLB The Show 25 Assassin’s Creed Shadows
Assassin’s Creed Shadows Split Fiction
Split Fiction EA SPORTS FC 25
Monster Hunter Wilds Monster Hunter Wilds
WWE 2K25 Minecraft
EA SPORTS Madden NFL 25 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
NBA 2K25 WWE 2K25
EA SPORTS FC 25 Grand Theft Auto V
Call of Duty: Black Ops 6 Call of Duty: Black Ops 6
EA SPORTS College Football 25 Gran Turismo 7
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege The First Berserker: Khazan
Minecraft Phasmophobia
Grand Theft Auto V Deadside

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