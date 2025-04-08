En Çok İndirilen PS5 Oyunları Şaşırttı! Listede 12 Yıllık Oyun da Var

2025 yılının mart ayında en çok indirilen PlayStation 5 (PS5) oyunları açıklandı. Paylaşılan listede iki farklı kategori bulunuyor. Bir kategori Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada, diğer kategori ise Avrupa'yı kapsıyor.

ABD ve Kanada'da en çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında MLB The Show 25, Assassin’s Creed Shadows, Split Fiction, Monster Hunter Wilds, Call of Duty: Black Ops 6 ve Grand Theft Auto V dahil olmak üzere pek çok yapım bulunuyor.

Listede 2013'te satışa sunulan GTA 5'in de yer alması şaşırttı. Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım günümüzde hâlâ çok sayıda oyuncu tarafından oynanıyor. Bunun en önemli nedeni ise GTA Online isimli çevrim içi modun olması.

Avrupa'da en çok indirilen oyunlar arasında Minecraft, Monster Hunter Wilds, EA SPORTS FC 25, Split Fiction, Assassin’s Creed Shadows, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, WWE 2K25, Gran Turismo 7 ve daha pek çok oyun yer alıyor.

Mart 2025'te En Çok İndirilen PS5 Oyunları