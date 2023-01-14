2022'nin En Çok İzlenen Çarpışma Testleri Belli Oldu (Video)

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) tarafından paylaşılan bir videoyla beraber 2022 yılının en çok izlenen çarpışma testleri belli oldu. Peki, en fazla izlenen testlerde hangi araçlar yer alıyor?

2022 Yılında En Çok İzlenen Çarpışma Testlerindeki Araçlar

Tesla Model Y

Chevrolet Spark

Subaru BRZ

Ford Bronco

Jeep Wrangler

Insurance Institute for Highway Safety (Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü), geçtiğimiz yıl içerisinde en fazla izlenen çarpışma testlerini bir videoyla beraber açıkladı. Yayımlanan videoda Tesla Model Y, Chevrolet Spark, Subaru BRZ, Ford Bronco ve Jeep Wrangler beş farklı araç yer aldı.

Arazi aracı olan Jeep Wrangler, listeinin beşinci sırasında bulunuyor. Söz konusu araç, çarpışma gerçekleştiğinde devriliyor. Dördüncü sırada ise Ford Bronco isimli bir otomobil modeli konumlandı. Ford Bronco, Jeep Wrangler'ın aksine devrilmiyor.

Paylaşılan listenin üçüncü sırasında Subaru BRZ modeli yer alıyor. Paylaşılan video, çok başarılı bir tasarıma sahip olan otomobilin çarpışma testinde nasıl bir performans sergilediğini gözler önüne seriyor.

İkinci sırada Chevrolet Spark yer alırken Tesla Model Y ise birinci sırada konumlandı. Tesla Model Y isimli otomobil modelinin çarpışma testi 276 binden fazla görüntülendi.

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