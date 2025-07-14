Netflix İlk Defa Çöküşün Sinyallerini Verdi: Rakibi Zirveye Oynuyor

Dizi ve film platformlarındaki yarış, 2025 yılının ortası itibariyle değişmeye başladı. Normalde Netflix'in domine ettiği listelerde artık bambaşka isimler de yer alıyor. Nielsen'in son izlenme verilerine göre bu yılın en çok izlenen dizileri halen Netflix'e ait olsa da Apple TV+ ilk defa ciddi bir yükselişle listeye adını yazdırdı.

Fotoğraf: Reacher | Amazon Prime

2025'in En Çok İzlenen 5 Dizisi Açıklandı: Squid Game Zirvede

Netflix yine ilk beşi domine etmekten geri durmadı ama rakiplerini ensesinde hissetti. 3. ve son sezonuyla çıkış yapan ve diğer sezonlar kadar beğenilmemesine rağmen yine de 15 milyon dakikayı aşkın süre izlenen Squid Game, 2025'te en çok izlenen birinci dizi olurken en yakın rakibini Reacher, Amazon Prime platformunu 13 milyon 313 dakikayla ikinci sıraya taşıdı.

Sıra Dizi Adı Platform İzlenme Süresi (Milyon Dakika) 1 Squid Game Netflix 15.074 2 Reacher Amazon Prime 13.313 3 The Night Agent Netflix 10.482 4 Ginny & Georgia Netflix 9.612 5 Severance Apple TV+ 9.275

2021'de pazarın %80'ini elinde tutan Netflix, 2025'in ilk yarısında bu oranı %50'nin altına düşürdü. Özellikle Apple TV+ ve Amazon Prime gibi rakip platformlar, agresif yatırımlar ve büyük prodüksiyonlarla pastadan pay kapmaya başladı.

Fotoğraf: Severance | Apple TV+

Apple TV+ Severance ile Listede: Üçüncü Sezon Gecek Mi?

Listenin en dikkat çekeni ise 5. sıraya yerleşen Severance oldu. Apple TV+ platformunda yayınlanan yapım, psikolojik gerilim ve bilim kurgu öğelerini harmanlamasıyla beğeni toplamıştı. Severance, iş ve özel hayatı birbirinden ayırmak için beyinlerine çip taktıran çalışanların distopik hikâyesini anlatıyor.

Yönetmen koltuğunda Ben Stiller yer alırken başrolde Adam Scott izleyiciyle buluşuyor. Ancak eğer yeni sezonlar beklentiyi karşılamazsa, Apple TV+ bu listede kalıcı olamayabilir. Severance'ın üçüncü sezonu yolda diye konuşulsa da henüz kesinleşen bir şey yok.