Squid Game'in Finali Sadece 3 Günde Rekor Kırdı! İnanılmaz Başarı

2021 yılında yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümüyle birlikte çok sevilen Squid Game dizisinin 3. sezonu 27 Haziran 2025 tarihinde izleyiciler ile buluştu Üçüncü sezon ile bilrikte final yapan dizi, rekor kırarak büyük bir başarının altına imza attı.

Squid Game İzlenme Rekoru Kırdı

IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yer alan Squid Game'in final sezonu ilk üç günde 60,1 milyon izlenmeye ulaştı. Dizi böylece en çok izlenen Netflix dizileri listesinin zirvesinde konumlandı. Önceki sezonlar, ilk üç günde bu izlenme sayısına ulaşamamıştı.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilere göre Netflix, Squid Game'in spin-off dizisi America üzerinde çalışıyor. Yönetmenliğini David Fincher'ın üstlendiği dizi Los Angeles’ta geçecek. Yeni dizinin çekimleri Aralık ayında başlayacak.

Dizi orijinal hikâyenin yeniden yapımı olmayacak. Onun yerine aynı evrende geçen yeni bir yarışma düzenini konu alacak. America'nın senaristliğini Utopia dizisiyle tanınan Dennis Kelly yapıyor.

Squid Game 3. Sezon Türkçe Alt Yazılı Fragman

Squid Game Konusu

Dizide maddi olarak sıkıntı çeken yüzlerce kişinin büyük para ödülüne sahip olabilmek için verdiği mücadeleye tanık oluyoruz. Yarışmacılar, başlangıçta zararsız gibi görünen çocuk oyunları ile karşılaşsa da biraz zaman geçtikten sonra aslında oynadıklarının basit bir oyun olmadığını, insanların canına hayatına olabildiğini anlamaya başlıyor.

Squid Game Oyuncuları