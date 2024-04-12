Emre Özpeynirci Açıkladı: En Çok Satan Değil En Çok Kar Eden Otomobiller Hangileri?

Otomativ yazarı Emre Özpeynirci, en çok kar eden 2 otomobili açıkladı. Özpeynirci, bir markanın dünya çapındaki popülerliğinin elde ettiği kar oranıyla doğru orantılı olmadığını savunuyor.

En Çok Kar Eden 2 Otomobil Hangileri?

Özpeynirci, otomotiv üreticilerinin satışlarını artırmak ve aynı zamanda kârlılıklarını yükseltmek için çaba gösterdiklerini belirtirken şunları söyledi:

"Tesla ve BYD gibi yeni nesil elektrikli markalar için daha çok satmak bazen daha az kazançla yetinmeniz anlamına gelirken, Ferrari ve Porsche gibi az satarak çok para kazanmak da mümkün. Peki hangisi doğru? Rekabetin çok yoğun ve sert olduğu otomotiv sektöründe, bir taraftan daha fazla otomobil satmak için mücadele edilirken, diğer taraftan da kârlılığı artırıp, rakiplerinizden daha fazla para kazanmanız gerekiyor. Yani çoğu zaman bir markanın çok satarak dünyada popüler olması onun rakiplerine kıyasla çok daha para kazandığı anlamına gelmeyebiliyor.Bunun aslında en iyi 2 örneği Ferrari ve Porsche. Bu 2 ikonik otomobil markası 2023 yılında adetsel olarak sıralamanın en altında olmalarına rağmen dünyanın en yüksek kâr marjına sahip markaları oldu."

Emre Özpeynirci, bu sözleriyle otomobil endüstrisindeki başarı ölçeğinin yalnızca satış rakamlarıyla değil kar oranıyla da ölçüldüğünü vurguluyor.