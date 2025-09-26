En Çok Kazandıran Playstation Modelleri Belli Oldu! Peki İlk Sırada Kim Var?

Tokyo Game Show 2025’te yapılan sunumda Sony, PlayStation 5’in şirket tarihindeki en başarılı konsol nesli olduğunu açıkladı. Donanım satışlarında PlayStation 2’nin rekoruna henüz ulaşamasa da finansal tablolar PS5’in gelir açısından tüm zamanların en kârlı PlayStation nesli olduğunu ortaya koyuyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

En çok kazandıran PlayStation Nesli Belli Oldu!

Sony yöneticisi Hideaki Nishino tarafından paylaşılan verilere göre PlayStation 5, 2020–2024 yılları arasında şirkete 136 milyar dolar gelir sağladı. Bu rakam, PlayStation tarihindeki en yüksek beş yıllık kazanç olarak dikkat çekiyor. Karşılaştırmak gerekirse orijinal PlayStation yalnızca 24 milyar dolar, PlayStation 2 ise 44 milyar dolar seviyesinde kalmıştı.

PS3 dönemi 71 milyar dolar getirse de yüksek işletme maliyetleri nedeniyle şirket için zor bir nesil olmuştu. PlayStation 5’in bugüne kadar 80,3 milyon adetlik satışa ulaşması da önemli bir başarı. Ancak donanım tarafında 160 milyon adetle hâlâ zirvede olan PlayStation 2’nin gerisinde bulunuyor.

Burada dikkat çeken nokta Sony’nin hesaplamalara sadece donanım satışlarını değil; farklı PS5 sürümlerini (dijital, standart, slim, Pro), DualSense aksesuarlarını, PSVR2’yi, PlayStation Store gelirlerini, Plus aboneliklerini ve birinci parti oyun satışlarını da dahil etmesi. Böylece PS5 şirket için bugüne kadarki en kârlı nesil unvanını elde etti.

Playstation Modellerinin Satış ve Gelir Karşılaştırması!

Sony’nin paylaştığı tablo satış adetleriyle gelirlerin her zaman paralel olmadığını gösteriyor. İşte PlayStation tarihine kısa bir bakış:

Konsol Satışları

PlayStation 1: 102,4 milyon adet

PlayStation 2: 160 milyon adet

PlayStation Portable (PSP): ~82 milyon adet

PlayStation 3: 87,4 milyon adet

PlayStation Vita: ~16 milyon adet

PlayStation 4: 117,2 milyon adet

PlayStation 5: 80,3 milyon adet (2025 itibarıyla)

Gelir Bazlı 5 Yıllık Dönemler