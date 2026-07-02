Zirve Hangisinde? Oyuncuların En Çok Kullandığı Ekran Kartları Belli Oldu

Steam her ay düzenlediği donanım ve yazılım anketinin haziran ayını kapsayan sonuçlarını kısa bir süre önce paylaştı. Bu veriler arasında oyuncuların en çok kullandığı ekran kartları da var. Peki Haziran 2026 itibariyla Steam oyuncularının en çok kullandığı ekran kartları hangileri? İşte merak edilen detaylar!

En Çok Kullanılan Ekran Kartları Neler?

NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU - %3.81 (+0.04) NVIDIA GeForce RTX 3060 - %3.73 (-0.12) NVIDIA GeForce RTX 4060 - %3.46 (-0.09) NVIDIA GeForce RTX 5070 - %3.11 (+0.19) NVIDIA GeForce RTX 3050 - %3.06 (-0.04) NVIDIA GeForce RTX 5060 - %2.66 (+0.23) NVIDIA GeForce GTX 1650 - %2.50 (-0.07) NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU - %2.33 (+0.61) NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti - %2.29 (-0.03) NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti - %2.15 (+0.20)

Steam oyuncularının verdiği yanıtlara göre Haziran 2026'da platformda en çok kullanılan ekran kartı NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop sürümü oldu. Yüzde 3,81'lik bir pazar payına sahip olan ve bir önceki aya göre yüzde 0,04'lük bir artış yaşayan kartın hemen ardından GeForce RTX 3060 geliyor. Bu donanımın ise yüzde 3,73'lük bir pazar payı bulunuyor ve aynı zamanda bir önceki aya göre yüzde 0,12'lik bir düşüşle karşımıza çıkıyor.

Listenin üçüncü sırasında GeForce RTX 4060'ın masaüstü versiyonu yer alıyor. Bu kart yüzde 3,46'lık pazar payı ve bir önceki aya kıyasla yüzde 0,09'luk bir kayıpla bizleri karşılıyor. Dördüncü sıraya baktığımızda ise yüzde 3,11'lik paya sahip GeForce RTX 5070'in olduğunu görebiliyoruz. Bu donanımın bir önceki aya kıyasla yüzde 0,19'luk bir artış yakaladığını da belirtelim.

En Çok Kullanılan İşletim Sistemleri Neler?

Windows 11 64 bit - %70.44 (+0.68) Windows 10 64 bit - %23.56 (-0.43) SteamOS Holo 64 bit - %0.84 (-0.09) MacOS 26.5.1 64 bit - %0.63 (+0.63) CachyOS 64 bit - %0.52 (-0.01) MacOS 26.5.0 64 bit - %0.38 (+0.11) Arch Linux 64 bit - %0.33 (-0.02) Linux Mint 22.3 64 bit - %0.29 (-0.02) Bazzite 64 bit - %0.27 (-0.02) Freedesktop SDK 25.08 (Flatpak runtime) 64 bit - %0.20 (-0.02) MacOS 26.3.1 64 bit - %0.12 (-0.24) MacOS 26.4.1 64 bit - %0.10 (-0.36) Ubuntu Core 24 64 bit - %0.11 (-0.03) Ubuntu 24.04.4 LTS 64 bit - %0.10 (-0.01) Ubuntu 26.04 LTS 64 bit - %0.09 (+0.02)

Sadece bunlarla sınırlı değil. Platform aynı zamanda en çok kullanılan işletim sistemlerini de paylaştı. Buna göre en çok kullanılan işletim sistemi Windows 11 oldu. Toplamda yüzde 70,44'lük bir pazar payına sahip olan sürümün bir önceki aya kıyasla yüzde 0,68'lik bir artış yaşadığını da söyleyebiliriz.

İkinci sıradaysa Windows 10 yer alıyor. Halen ciddi bir kitle tarafından kullanılan sürümün pazar payını yüzde 23,56 seviyesinde. Ancak buna rağmen bir önceki ayla karşılaştırdığımızda yüzde 0,43'lük bir düşüş yaşadığını görebiliyoruz. Öte yandan Windows 7'ye de neredeyse veda ettik diyebiliriz. Zira işletim sisteminin an itibariyla yüzde 0,07'lik bir kullanıcı kitlesi bulunuyor.

Editörün Yorumu

Oyuncuların en çok kullandığı ekran kartının GeForce RTX 4060 Laptop sürümü olması beni çok fazla şaşırtmadı. Zira bu gerçekten çok güçlü bir ekran kartı ve oyunları en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Bunun yanı sıra GeForce RTX 3060 da halen üst sıralara oynamaya devam ediyor diyebilirim.