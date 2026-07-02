Apple'dan iPhone 18 Tanıtımı Öncesinde Beklenen Hamle!

Apple, birkaç ay sonra merakla beklenen iPhone 18 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu nedenle teknoloji dünyasının gözü eylül ayında düzenlenmesi beklenen lansmana çevrilmiş durumda. Şirketin bu etkinlikte birçok yeni iPhone modelini tanıtması beklenirken, şimdi Apple'dan geçen yıl piyasaya sürdüğü iPhone 17 serisiyle ilgili dikkat çeken bir hamle geldi.

Gelen bilgilere göre şirket, iPhone 18 ve diğer yeni iPhone modellerinin tanıtımı öncesinde iPhone 17 üretimini yüzde 15 oranında azaltma kararı aldı.

iPhone 17 Serisinin Üretimi Neden Azaltıldı?

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Fixed Focus Digital'ın paylaştığı bu iddia, Apple'ın iPhone üretiminde birlikte çalıştığı önemli tedarik zinciri ortaklarına dayanıyor. Bu da söz konusu söylentiyi oldukça dikkat çekici hâle getiriyor. Tabii teknoloji devi bunu henüz resmî olarak doğrulamadı. Peki iddiaya göre Apple, neden böyle bir karar aldı?

Bu hamlenin arkasında iki neden var. İlki iPhone 17 serisinin ilk çıktığı döneme kıyasla artık aynı seviyede ilgi görmemesi. Modeller geçen yıl eylül ayında tanıtıldı ve aradan yaklaşık 10 ay geçti. İlk birkaç ayda şirketin beklentilerinin üzerinde ilgi gören seri, hatta üretim kapasitesinin artırılmasına neden olmuştu. Ancak şu anda satışlar gözle görülür şekilde düşmüş durumda. Aslında buna şaşırmamak gerekiyor çünkü bunun temel nedeni ikinci sebeple bağlantılı.

Apple, iPhone 18 serisini yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tanıtımın eylül ayında yapılması bekleniyor. Bu nedenle birçok kullanıcı iPhone 17 gibi eski nesil hâline gelecek modelleri satın almak yerine birkaç ay daha bekleyerek doğrudan yeni seriye geçmeyi istiyor. Bu da iPhone 17 serisine olan ilginin azalmasına ve üretimin düşürülmesine yol açıyor.

Üretimin Azalması iPhone 17 Serisinin Stoklarını Etkiler mi?

Peki Apple'ın iPhone 17 serisinin üretimini yüzde 15 oranında azaltması stokları etkiler mi, satın almak isteyen kullanıcılar sorun yaşar mı? Yüksek ihtimalle hayır. Üretim azaltma oranı yüzde 15 yerine yüzde 50 olsaydı böyle bir durum yaşanabilirdi ancak yüzde 15 kritik bir oran değil.

Yine de küçük bir ihtimalle bazı depolama ve renk seçeneklerinde stok sıkıntısı görülebilir. Ancak serinin satışlarının bir miktar düştüğünü de göz önünde bulundurursak üretimin buna göre azaltılması nedeniyle bu ihtimal oldukça düşük.

Editörün Yorumu

Apple'ın iPhone 17 serisinin üretimini biraz azaltmasına pek şaşırmadım. Tabii bu şimdilik resmî olarak doğrulanmış değil ancak zaten şaşırılacak bir durum da değil. Şirketin kullanıcıların yeni iPhone modellerini beklediğini düşünerek geçmiş yıllarda da benzer hamleler yaptığı biliniyor. Görünen o ki bu yıl da benzer bir durum söz konusu.