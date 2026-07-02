Galaxy S26 Ultra'yı Üzecek: iPhone 18 Pro Max'in Batarya Kapasitesi Ortaya Çıktı!

Apple çok yakında iPhone 18 Pro Max'i kullanıcıların beğenisine sunacak. Selefi gibi güçlü özelliklere sahip olacak akıllı telefon son ortaya çıkan iddialara göre bir önceki nesilden daha büyük bir pille karşımıza çıkacak. Bu da doğal olarak modelin kullanıcılara daha uzun kullanım ömrü sunacağı anlamına geliyor. İşte merak edilen detaylar!

iPhone 18 Pro Max Batarya Kapasitesi Kaç mAh Olacak?

iPhone 17 Pro Max, fiziksel SIM ve eSIM destekli olmak üzere iki farklı versiyonla karşımıza çıktı. Bu kapsamda fiziksel SIM'li modelde 4.823 mAh, eSIM'li versiyonda ise 5.088 mAh kapasiteli bataryalar tercih edilmişti. Son ortaya çıkan bilgilere göre ise iPhone 18 Pro Max'te bizleri çok daha büyük piller karşılayacak.

Bu doğrultuda iPhone 18 Pro Max'in fiziksel SIM destekli sürümünde 5.235 mAh ve eSIM'li versiyonunda ise 5.425 mAh kapasiteli bataryalara yer verilecek. Yani yeni modelin pili selefine kıyasla sırasıyla 412 mAh ve 337 mAh daha büyük olacak.

Galaxy S26 Ultra'da 5.000 mAh'lik bir batarya bulunuyor.

Tabii bu durum akıllı telefonun bataryasının bir önceki nesle göre daha fazla dayanacağı anlamına geliyor. Burada bir karşılaştırma yaparsak iPhone 17 Pro Max'in fiziksel SIM'li sürümü 4K video kaydı, YouTube video oynatma ve AnTuTu performans testleri gibi ağır senaryolarda 7 saat 18 dakika kullanım ömrü sunuyor.

Buna karşılık eSIM'li modelin bataryası ise aynı şartlarda 8 saat 12 dakika dayanıyor. Tabii bunların çok ağır testler olduğunu ve cihazın gerçek kullanımda çok daha uzun pil ömrü sunacağını söyleyebiliriz. Yeni modelde yaşanacak artışları da hesaba katarsak iPhone 18 Pro Max'in fiziksel SIM'li versiyonu aynı şartlarda ekstra 37 dakika, eSIM'li modeli ise ekstra 32 dakika daha fazla dayanabilir.

iPhone 18 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple amiral gemisi iPhone'larını genellikle eylül ayında satışa sunuyordu. Ancak bu yıl bir değişiklik olacak ve şirket yeni telefonlarını parça parça tanıtacak. Bu doğrultuda iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra'nın 9 Eylül'de tanıtılması söz konusu. Standart iPhone 18'in yanı sıra iPhone Air 2 ve iPhone 18e ise 2027 yılının başlarında satışa çıkacak gibi görünüyor.

iPhone 18 Pro Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3000 nit civarı

3000 nit civarı İşlemci: A20 Pro

A20 Pro RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Pil Kapasitesi: Fiziksel SIM destekli sürümünde 5.235 mAh ve eSIM'li versiyonunda 5.425 mAh

iPhone 18 Pro Max Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ülkemizde iPhone 17 Pro Max'in 132.999 TL'den başlayan fiyatlarla satıldığını belirtelim. Bugüne dek ortaya çıkan sızıntılara göre ise iPhone 18 Pro Max batarya gibi konularda daha iyi olacak. Bu doğrultuda yeni modelin 134.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkması bizleri şaşırtmaz.

Editörün Yorumu

Birçok tanıdığım iPhone 17 Pro Max kullanıyor ve hepsinin ortak görüşü bataryanın gerçekten iyi dayandığı yönünde. Görünüşe göre iPhone 18 Pro Max'te çok daha büyük piller kullanılacak ve bu durum kullanıcıların daha uzun pil ömrü elde etmelerini sağlayacak.