Yapay Zekanın Çıldırdığı Oyun Ücretsiz Oldu! Herkes Alıp Denemeli
Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyunlarını tüm kullanıcılarının erişimine açtı. Oyunlardan biri, yapay zeka tehdidini merkezine alıyor. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Epic Games, I Have No Mouth and I Must Scream ve River City Girls 2'yi ücretsiz olarak sunuyor.
- Bedava olarak dağıtılan oyunları almak için son tarih 9 Temmuz 2026 saat 18.00 olarak belirlendi. Belirtilen tarihten sonra oyunlar ücretli hâle gelecek ama ondan önce kütüphanenize eklediyseniz hiçbir şekilde ücret ödemeden erişmeye devam edebileceksiniz.
- River City Girls 2 normalde Epic Games üzerinden 559 TL fiyata alınabiliyor. I Have No Mouth and I Must Scream ise Epic mağazasında yeni eklendi, fiyatı belli değil ama Steam'de 5.79 dolar (270 TL) fiyatla satılıyor.
Epic Games, her hafta bedava oyun dağıtmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition ve Voidwrought olmak üzere iki yapımı bedava sunan şirket, bu hafta da yine oyuncularla iki ücretsiz oyunu buluşturmaya başladı. Birinin değeri 559 TL, diğeri ise ilk kez Epic mağazasında yerini alıyor.
Epic Games Hangi Oyunları Ücretsiz Dağıtıyor?
Epic Games, I Have No Mouth and I Must Scream ve River City Girls 2'yi ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Tahmin edebileceğiniz üzere fırsat sonsuza kadar geçerli değil. Oyunları almak için sadece 9 Temmuz 2026'ya kadar süreniz var. Belirtilen tarihten önce kütüphanenize eklemeniz hâlinde ise sonsuza kadar size ait olacak.
İlk oyun normalde rakip platform Steam'de 5.79 dolara (270 TL) satılıyor. Şimdiye kadar Epic mağazasında olmadığı için fırsat sona erdikten sonra ne kadar fiyata sahip olacağı bilinmiyor ama yerel fiyatlandırma sayesinde bundan çok daha düşük fiyata sahip olacağı aşikâr. Öte yandan River City Girls 2, epey bir süredir Epic mağazasında mevcut ve 559 TL'ye satılıyor. Bu da şu an oyuncuların büyük tasarruf etme fırsatı imkânına sahip olduğu anlamına geliyor.
River City Girls 2 Nasıl Bir Oyun?
Piksel grafikli oyunlar arasında yer alan River City Girls 2, temelde bir dövüş oyunu. Epic Games, daha önce bunun ilk oyununu da bedava sunmuştu. Yeni yapımda eski düşmandan intikam almaya çalışıyoruz. River City'de geçen oyunda bütün önceliğimizi şehre yeniden huzur getirmeye veriyoruz.
Oyunda 6 farklı karakter bulunuyor. Oyun, arkadaşlarla birlikte oynanabiliyor. Siz bir karakteri yönetirken arkadaşınız da ikinci bir karakteri yönetebiliyor. Bu da epey eğlenceli dakikalar geçirmenize olanak sağlıyor. Oyun retro grafiklerle birlikte geliyor. Dövüş mekanikleri de sizi oldukça uzun bir zaman öncesine götürüyor. Biraz nostalji yapmak isteyenler için ideal bir seçenek olduğu söylenebilir.
River City Girls 2'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 ya da eş değeri
- İşlemci: Intel Core 2 Duo E7500
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
I Have No Mouth and I Must Scream Nasıl Bir Oyun?
I Have No Mouth and I Must Scream, yapay zekanın çokça konuşulduğu günümüzde herkesin kesinlikle denemesi gereken bir oyun. Yapay zeka, insanlara olan öfkesinden dolayı bütün dünyayı yok ediyor. İnsanlıktan geriye sadece 5 kişi kalıyor. Bunlar 100 yılı aşkın bir süre boyunca yer altında tutuluyor.
Karanlık bir konu işleyen bu oyunda her şeyden önce yapay zekanın boyunduruğundan kurtulmaya çalışıyoruz. Ne var ki karakterlerin psikolojik durumu oldukça kötü. İlerlemeye çalışırken onların zayıflığını aşmasına da yardımcı olmamız gerekiyor. Çıldırmanın eşiğindeki bu karakterleri idare etmek ise hiç kolay olmuyor.
I Have No Mouth, and I Must Scream Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10
- RAM: 64 MB
- Ekran Kartı: Herhangi bir ekran kartı
- İşlemci: Herhangi bir işlemci
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
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Editörün Yorumu
Epic Games tarafından yeni sunulmaya başlanan ücretsiz oyunlar, yeni nesil oyunculara çok hitap etmiyor. Ben daha çok nostalji yapmak isteyenler tarafından denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle I Have No Mouth and I Must Scream'in mutlaka oynanması gerektiğini düşünüyorum. Size sadece keyifli vakit geçirmekle sınırlı kalmıyor, arkasında derin bir hikâye var. Tabii, "ben sadece eğlenceme bakarım, hikâyesiyle çok ilgilenenmem" diyebilirsiniz. Bu durumda da River City Girls 2'yi oynayabilirsiniz.