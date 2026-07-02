Yapay Zekanın Çıldırdığı Oyun Ücretsiz Oldu! Herkes Alıp Denemeli

Epic Games, her hafta bedava oyun dağıtmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition ve Voidwrought olmak üzere iki yapımı bedava sunan şirket, bu hafta da yine oyuncularla iki ücretsiz oyunu buluşturmaya başladı. Birinin değeri 559 TL, diğeri ise ilk kez Epic mağazasında yerini alıyor.

Epic Games Hangi Oyunları Ücretsiz Dağıtıyor?

Epic Games, I Have No Mouth and I Must Scream ve River City Girls 2'yi ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Tahmin edebileceğiniz üzere fırsat sonsuza kadar geçerli değil. Oyunları almak için sadece 9 Temmuz 2026'ya kadar süreniz var. Belirtilen tarihten önce kütüphanenize eklemeniz hâlinde ise sonsuza kadar size ait olacak.

FIRSAT River City Girls 2 %100 İNDİRİM Ücretsiz ₺559,00 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

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İlk oyun normalde rakip platform Steam'de 5.79 dolara (270 TL) satılıyor. Şimdiye kadar Epic mağazasında olmadığı için fırsat sona erdikten sonra ne kadar fiyata sahip olacağı bilinmiyor ama yerel fiyatlandırma sayesinde bundan çok daha düşük fiyata sahip olacağı aşikâr. Öte yandan River City Girls 2, epey bir süredir Epic mağazasında mevcut ve 559 TL'ye satılıyor. Bu da şu an oyuncuların büyük tasarruf etme fırsatı imkânına sahip olduğu anlamına geliyor.

River City Girls 2 Nasıl Bir Oyun?

Piksel grafikli oyunlar arasında yer alan River City Girls 2, temelde bir dövüş oyunu. Epic Games, daha önce bunun ilk oyununu da bedava sunmuştu. Yeni yapımda eski düşmandan intikam almaya çalışıyoruz. River City'de geçen oyunda bütün önceliğimizi şehre yeniden huzur getirmeye veriyoruz.

Oyunda 6 farklı karakter bulunuyor. Oyun, arkadaşlarla birlikte oynanabiliyor. Siz bir karakteri yönetirken arkadaşınız da ikinci bir karakteri yönetebiliyor. Bu da epey eğlenceli dakikalar geçirmenize olanak sağlıyor. Oyun retro grafiklerle birlikte geliyor. Dövüş mekanikleri de sizi oldukça uzun bir zaman öncesine götürüyor. Biraz nostalji yapmak isteyenler için ideal bir seçenek olduğu söylenebilir.

River City Girls 2'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 ya da eş değeri

NVIDIA GeForce GTX 750 ya da eş değeri İşlemci: Intel Core 2 Duo E7500

Intel Core 2 Duo E7500 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

I Have No Mouth and I Must Scream Nasıl Bir Oyun?

I Have No Mouth and I Must Scream, yapay zekanın çokça konuşulduğu günümüzde herkesin kesinlikle denemesi gereken bir oyun. Yapay zeka, insanlara olan öfkesinden dolayı bütün dünyayı yok ediyor. İnsanlıktan geriye sadece 5 kişi kalıyor. Bunlar 100 yılı aşkın bir süre boyunca yer altında tutuluyor.

Karanlık bir konu işleyen bu oyunda her şeyden önce yapay zekanın boyunduruğundan kurtulmaya çalışıyoruz. Ne var ki karakterlerin psikolojik durumu oldukça kötü. İlerlemeye çalışırken onların zayıflığını aşmasına da yardımcı olmamız gerekiyor. Çıldırmanın eşiğindeki bu karakterleri idare etmek ise hiç kolay olmuyor.

I Have No Mouth, and I Must Scream Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10

Windows 7 / 8.1 / 10 RAM: 64 MB

64 MB Ekran Kartı: Herhangi bir ekran kartı

Herhangi bir ekran kartı İşlemci: Herhangi bir işlemci

Herhangi bir işlemci DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Epic Games tarafından yeni sunulmaya başlanan ücretsiz oyunlar, yeni nesil oyunculara çok hitap etmiyor. Ben daha çok nostalji yapmak isteyenler tarafından denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle I Have No Mouth and I Must Scream'in mutlaka oynanması gerektiğini düşünüyorum. Size sadece keyifli vakit geçirmekle sınırlı kalmıyor, arkasında derin bir hikâye var. Tabii, "ben sadece eğlenceme bakarım, hikâyesiyle çok ilgilenenmem" diyebilirsiniz. Bu durumda da River City Girls 2'yi oynayabilirsiniz.