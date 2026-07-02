Game Pass'ten Tomb Raider Oyunu Dâhil 12 Yapım Kaldırılacak

Microsoft, her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor. Oyuncular, bunlarla beraber daha zengin bir oyun yelpazesine sahip oluyor. Ne var ki mevcut oyunların arasından her ay düzenli olarak bazı yapımlar da kaldırılıyor. Bu kapsamda şirket, bu ay 12 adet oyunun erişimine son verecek.

Game Pass'ten Hangi Oyunlar Ne Zaman Kaldırılacak?

Game Pass'ten toplamda 12 adet oyun kaldırılacak. Microsoft, bu oyunları oynamak için son tarihi 15 Temmuz 2026 olarak belirledi. Kaldırılacak oyunlar arasında ise Back to the Dawn, Techtonica, Whiskerwood, Super Fantasy Kingdom, My Friendly Neighborhood, Shadow of the Tomb Raider ve EA Sports FC 24 gibi oyunlar yer alıyor.

Bazı Oyunlar Neden Game Pass'ten Kalkıyor?

Bir ara oynamayı düşündüğünüz oyunların Game Pass'ten kaldırılmasının arkasında birçok sebep var. Sözleşme süresi ise birincil neden olarak öne çıkıyor. Microsoft, kendi oyunlarının dışında kalan yapımları Game Pass kütüphanesine getirmek için yayıncılarla belirli bir süreliğine geçerli lisans anlaşmaları imzalıyor. Bu süre de genelde 6-12 ayı kapsıyor.

Süre sona erdikten sonra eğer sözleşme yenilenmezse Game Pass kullanıcıları da o oyunlara veda etmek zorunda kalıyor. Bunun dışında telif hakkı da bazen oyunların kaldırılmasının üzerinde rol oynayabiliyor. Bazı yapımlar var ki Game Pass almamızın temel sebeplerinden biri olabiliyor. Microsoft normalde bu tür oyunları abone sayısının düşmemesi için bırakmak istemez ama oyunda yer alan lisanslı araçlar, arka planda çalan müzikler ve dahasının kullanım süresi sona erdiğinde onun da başvurabileceği bir seçenek kalmıyor.

Teknoloji devi, sırf o oyunu kütüphanede tutmak için oldukça yüksek bir meblağı gözden çıkarmak zorunda. Buna yanaşmak istemeyince elbette o kaçınılmaz son geliyor ve Game Pass kullanıcıları da ilgili oyunlara veda ediyor. Tabii, bazen de Microsoft oyunların kaldırılmasını kendisi istiyor.

Bunun arkasında aslında şirketin iyi bir abonelik hizmeti sunma hedefi yatıyor. Düşünün, Game Pass'te hep aynı oyunlar var. Microsoft, bunları size sunmaya devam etmek için yeni oyunlar için kesenin ağzını açamıyor. Bu hâliyle abonelik hizmetinin kütüphanesi ilgi çekici olur muydu? Büyük bir kısmı için bu sorunun cevabı hayır. Geriye kalanlar da bir noktadan sonra sıkılıp yeni oyunlar görmek ister. İşte bunun yaşanmaması için teknoloji devi de bazı oyunları kaldırıp yerine daha ilgi çekici oyunlar getiriyor.

Game Pass'ten Kaldırılan Oyunlar İleride Geri Ekleniyor mu?

Game Pass'ten kaldırılan oyunların ileride yeniden eklenip eklenmeyeceği tamamen o yapımlara ne kadar ilgi duyulduğu ile alakalı. Örneğin Grand Theft Auto V (GTA 5) daha önce birçok kez kaldırılıp tekrar eklendi. En son bu yıl kütüphaneden ayrılan yapım, belki GTA 6'nın da çıkması sayesinde senenin sonuna doğru yeniden eklenecek ve bir süre durduktan sonra kullanıcılara yine veda edecek.

Bu arada kaldırılan bazı oyunların geri gelmesinin bir diğer sebebi, Microsoft'un o oyunları geliştiren şirketi satın alması. Microsoft şimdiye kadar oyun dünyasında oldukça etkili pek çok şirketi satın aldı. Doğal olarak onların geliştirdiği oyunların hakkına da sahip hâle geldi. Aynı hamlenin bu listedekiler için geçerli olması düşük bir ihtimal ama ümidi kesmemek gerek.

Editörün Yorumu

Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar arasında oyuncuları en çok üzecek yapımların Splitgate: Arena Reloaded, Stellaris, EA Sports FC 24 ve Shadow of the Tomb Raider olduğunu düşünüyorum. Bunların her biri geniş bir oyuncu kitlesi tarafından sevilerek oynanıyordu. Örneğin sonuncusu benim favorimdi. Umarım ileride tekrardan kütüphaneye eklenebilir. Gelmezse de bunların yerine daha yüksek bütçeli yapımlar görmek isterim.