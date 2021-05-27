En Çok Kullanılan Tarayıcılar Belli Oldu (2021)

En çok kullanılan tarayıcılar listesi paylaşıldı. Atlas VPN tarafından paylaşılan liste ile birlikte en fazla kullanılan web tarayıcıların kullanıcı sayıları da belli oldu. Dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı Google Chrome, kullanıcı sayısı ile dudak uçuklatıyor.

En Çok Kullanılan Tarayıcılar Listesi

Google Chrome – 3.258.256.887 Safari – 944.576.100 Mozilla Firefox – 181.435.430 Microsoft Edge – 171.327.607 Samsung Internet – 166.779.086 Opera – 112.196.840

Atlas VPN, dünya genelinde en fazla kullanılan internet tarayıcılarının bir listesini paylaştı. Paylaşılan listede tarayıcıların kullanıcı sayısına da yer verildi. Listeye baktığımızda ilk sırada Google Chrome tarayıcısının yer aldığını görüyoruz. Yüksek RAM kullanımı ile sık sık eleştirilen odağı haline gelen Chrome'un ilk sırada yer alması dikkat çekiyor.

Paylaşılan listeye göre Google tarafından kullanıma sunulan Chrome'un kullanıcı sayısı 2021 yılının nisan ayı itibarıyla 3 milyar 258 milyon 256 milyon 887'ye yükseldi. Bu da dünya nüfusunun neredeyse yarısının Chrome tarayıcısını kullandığını gözler önüne seriyor.

İkinci sırada Safari yer almayı başardı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple tarafından geliştirilen web tarayıcısı, 944 milyon 576 bin 100 kullanıcı tarafından kullanılıyor. Chrome ile Safari arasında yaklaşık olarak 2 milyar 300 binlik bir fark bulunuyor. Aradaki farkın kapatılması oldukça zor görünüyor.

Üçüncü sırada Mozilla tarafından kullanıma sunulan Firefox tarayıcısı konumlandı. 181 milyon 435 bin 430 kişi tarafından kullanılan web tarayıcısının ilk üçe girmeyi başardığını görüyoruz. İlk olarak 2002 yılında yayımlanan tarayıcı, açık kaynak kodlu olması ile dikkat çekiyor.

Microsoft Edge, paylaşılan listenin dördüncü sırasında yer aldı. Edge, 171 milyon 325 bin 607 kullanıcı tarafından kullanılıyor. Beşinci sırada ise Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından geliştirilen mobil web tarayıcısı Samsung Internet konumlandı. 166 milyon 779 bin 086 kullanıcı tarafından kullanılan internet tarayıcısı, Chromium altyapısını kullanıyor.

Dünya genelinde çok popüler bir internet tarayıcısı olan Opera'nın 6. sırada yer alması dikkat çekiyor. Atlas VPN tarafından paylaşılan bilgilere göre tarayıcıyı 112 milyon 196 bin 840 kişi kullanıyor.