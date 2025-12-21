2025'in En Çok Oynanan Oyunları Açıklandı! İşte Lider

2025 yılının bitmesine sayılı günler kaldı. Yaklaşık 360 gün süren bu süreçte oyun dünyası birbirinden iddialı pek çok yeni yapıma kucak açtı. FPS’ten hikâyeli yapımlara, spor oyunlarından korku türüne kadar birçok oyun oyuncularla buluştu. Peki yıl boyunca en fazla ilgi gören ve milyonlarca oyuncuya ulaşan yapımlar hangileri oldu? İşte 2025’in en çok oynanan oyunları...

En Çok Oynanan Oyunlar (2025)

Geçtiğimiz günlerde yılın en iyi oyunları açıklanmıştı. Şimdi ise oyuncu sayısına göre en popüler yapımlar belli oldu. Alinea Analytics tarafından paylaşılan verilere göre 2025 yılında en fazla oyuncuya ulaşan oyun Battlefield 6 oldu. Electronic Arts tarafından ekim ayında piyasaya sürülen yapımın 23,8 milyon oyuncu tarafından oynandığı açıklandı.

Yine Electronic Arts imzası taşıyan Skate. ise 21,6 milyon oyuncu ile listenin ikinci sırasında yer aldı.

Şubat ayında satışa çıkan R.E.P.O., 19,2 milyon oyuncuyla üçüncü sırada yer alırken onu 14,5 milyonla Peak, 13,5 milyonla EA SPORTS FC 26, 10,5 milyonla Monster Hunter Wilds ve 9,8 milyonla Schedule 1 takip ediyor. Listenin devamında ise 9,5 milyon oyuncuyla Split Fiction, 8,6 milyonla Clair Obscur: E33 ve 8,1 milyonla Fragpunk bulunuyor.

The Elder Scrolls 4: OR, NBA 2K26, Hollow Knight: Silksong, Rematch ve ARC Raiders ise sırasıyla 7,7 milyon, 7,5 milyon, 7,3 milyon, 7,3 milyon ve 6,7 milyon oyuncuyla listeye giren yapımlar arasında yer alıyor. Sıralamanın tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sıra Oyun Oyuncu Sayısı 1 Battlefield 6 23,8 milyon 2 Skate. 21,6 milyon 3 R.E.P.O. 19,2 milyon 4 Peak 14,5 milyon 5 EA Sports FC 26 13,5 milyon 6 Monster Hunter Wilds 10,5 milyon 7 Schedule 1 9,8 milyon 8 Split Fiction 9,5 milyon 9 Clair Obscur: E33 8,6 milyon 10 Fragpunk 8,1 milyon 11 The Elder Scrolls 4: OR 7,7 milyon 12 NBA 2K26 7,5 milyon 13 Hollow Knight: Silksong 7,3 milyon 14 Rematch 7,3 milyon 15 ARC Raiders 6,7 milyon

