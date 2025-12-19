Yılın En İyi Oyunları: Listede Kimsenin Bilmediği Oyun Var!

Dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından biri olan The Guardian, eleştirmenler tarafından yıl boyunca en çok beğenilen oyunları sıraladı. Geride bırakmamıza sadece birkaç gün kalan 2025 yılının en dikkat çekici olduğu ileri sürülen ilk 20 oyunu içeren listenin zirvesinde ise ilginç bir oyun yer aldı.

The Guardian'a Göre 2025'in En İyi Oyunları

Bulmaca oyunları arasında yer alan Blue Prince, The Guardian'ın "2025'in en iyi oyunları" listesinin ilk sırasında yer aldı. Bu oyun, sürekli olan değişen gizemli bir malikanede geçiyor. Oyunda 46. odayı bulmaya çalışıyoruz ancak bunu yapmak için dikkatli ilerlemek ve ipuçlarını doğru bir şekilde değerlendirmek gerekiyor.

En iyi ikinci oyun, Hollow Knight: Silksong oldu. Oyun, Pharloom krallığında geçiyor. Oyun, ilk oyundaki basık atmosferin yerine daha canlı bir dünya sunuyor. Oyunda çeşitli karakterlerle diyaloğa girebiliyoruz. Ayrıca yan görevler sayesinde çok eğlenceli vakit geçirebiliyoruz. Topladığımız parçaları ise tuzak ve silahlar için kullanabiliyoruz.

Silent Hill f, oyuncuları doksanlı yılların Japonya'sına götürüyor. Oyun, Silent Hill serisinde sık sık gördüğümüz sisli atmosferin yerini canlı, renkli ama bir o kadar da karanlığı simgeleyen bir felakete bırakıyor. En dikkat çekici kısmı ise oyunun sonuna kadar size neler olup bittiğini bir türlü anlamamanıza, sürekli bir sorgu hâlinde olmanıza neden olan bir olay örgüsüne sahip olması. Peki, siz genel olarak bu listeyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce zirveyi hangi oyun hak ediyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.