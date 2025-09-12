Çinli Markalar Resmen Apple'ı Ezdi Geçti! Pazar Payları Açıklandı

Akıllı saat pazarı her geçen gün daha da büyüyor. Markalar, kullanıcıların ilgisini kendine çekebilmek için ürün kataloglarını sürekli genişletiyor, yeni tasarımlar ve gelişmiş sağlık özellikleri ekliyor. Böylelikle şirketler, pazardaki rekabeti her çeyrekte daha da yoğun hale getiriyor.

Son olarak 2025'in ikinci çeyreğinde dünya genelinde en çok satan akıllı saat üreticileri açıklandı. Çin merkezli markalar yükselişini sürdürüyor. Peki sektörde son durum ne? İşte veriler...

2025'in İkinci Çeyreğinde En Çok Satan Akıllı Saat Üreticileri

Teknoloji pazar araştırma şirketi IDC’nin verilerine göre Huawei, 9,9 milyon sevkiyatla pazarın yüzde 20,2’sini elinde bulunduruyor. Geçen yıl 8,9 milyon satış yapan şirket, liderliğini sürdürdü. Xiaomi ise 9,5 milyon sevkiyat ve yüzde 19,3 pazar payıyla ikinci sıraya yerleşti.

Üç aylık dönemde ABD'li Apple ise 7,4 milyon sevkiyat gerçekleştirdi. Böylelikle pazarın yüzde 15'ine sahip oldu. Öte yandan Samsung ve BBK (Oppo, vivo, OnePlus, Realme, iQOO) ise sırasıyla dördüncü ve beşinci olarak açıklandı.

2025'in ikinci çeyreğinde en çok satan akıllı saat üreticileri şu şekilde sıralandı:

Şirket 2025 - 2. Çeyrek Sevkiyat 2025 - 2 Çeyrek Pazar Payı 2024 - 2. Çeyrek Sevkiyat 2024 - 2. Çeyrek Pazar Payı Yıllık Değişim Huawei 9,9 milyon 20,2% 8,9 milyon 20,3% +11,7% Xiaomi 9,5 milyon 19,3% 5,9 milyon 13,5% +61% Apple 7,4 milyon 15% 5,7 milyon 13,1% +28,8% Samsung 3,2 milyon 6,5% 3,3 milyon 7,5% -2,1% BBK 3 milyon 6% 2,9 milyon 6,6% +1,6% Diğer 16,2 milyon 33% 17,1 milyon 39,1% -5,2% Toplam 49,2 milyon 100% 43,8 milyon 100% +12,3%

