Apple Yaklaştı Ama Yetmedi: Akıllı Telefon Pazarında Lider Belli Oldu!

Akıllı telefon sektöründeki rekabet kızışmaya devam ediyor. Markalar pazarda öne geçebilmek için her yıl birçok yeni modeli kullanıcılarla buluştururken 2025 de oldukça hareketli geçti. Peki Asya’nın yükselen yıldızı olan Çin’de akıllı telefon pazarının son durumu ne? İşte 2025'te Çin’de en çok satan akıllı telefon markaları...

2025'te Çin'de En Çok Satan Akıllı Telefon Üreticileri

Teknoloji pazar araştırma şirketi IDC tarafından paylaşılan verilere göre Huawei, yüzde 16,4’lük pazar payıyla zirvede yer aldı. Yıl boyunca 46,7 milyon sevkiyat gerçekleştiren şirket, geçtiğimiz yıllarda uygulanan ABD yaptırımları nedeniyle özellikle donanım konusunda ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı. Fakat yine de dikkat çekici bir başarı sergiledi.

İkinci sırada ise ABD’li teknoloji devi Apple'ı görüyoruz. Yüzde 16,2 pazar payına sahip olan üretici, 2025 boyunca 46,2 milyon adet satış gerçekleştirdi ve yalnızca yüzde 0,2’lik farkla liderliği kaçırdı. Apple’ı yüzde 16,2 pazar payı ve 46,1 milyon sevkiyatla vivo takip etti. Xiaomi yüzde 15,4, OPPO ise yüzde 15,2 pazar payıyla dördüncü ve beşinci sırada.

Öte yandan 2025 yılı boyunca Çin’deki toplam akıllı telefon sevkiyatı 284,6 milyon adet olarak açıklandı. Bu rakam 2024’te 286,2 milyondu. Buna göre yıllık bazda yüzde 0,6 oranında düşüş yaşandığını söyleyebiliriz.

2025'te Çin'de en çok satan akıllı telefon üreticileri şu şekilde sıralandı:

Sıra Marka 2025 Pazar Payı 2025 Sevkiyat 2024 Pazar Payı 2024 Sevkiyat Yıllık Değişim 1 Huawei %16,4 46,7 milyon %16,6 47,6 milyon -%1,9 2 Apple %16,2 46,2 milyon %15,5 44,4 milyon +%4,0 2 vivo %16,2 46,1 milyon %17,2 49,3 milyon -%6,6 4 Xiaomi %15,4 43,8 milyon %14,7 42,0 milyon +%4,3 5 OPPO %15,2 43,4 milyon %14,8 42,5 milyon +%2,1 Toplam %100,0 284,6 milyon %100,0 286,2 milyon -%0,6

