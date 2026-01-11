Realme'den 24 GB RAM'li Ucuz Telefon Geliyor! 165Hz Ekranı Var

Realme Neo 8 hakkında önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi açıklanan Realme Neo 8'in bu kez RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon 24 GB'a kadar RAM, 1 TB'a kadar depolama seçeneği sunacak. Telefon ayrıca güçlü işlemciye de sahip olacak.

Realme Neo 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB / 24 GB (LPDDR5x)

8 GB / 12 GB / 16 GB / 24 GB (LPDDR5x) Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1TB (UFS 4.1)

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1TB (UFS 4.1) Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Yazılım: Android 16 + Realme UI 7

Android 16 + Realme UI 7 Boyut: 162 x 77,07 x 8,3 mm

162 x 77,07 x 8,3 mm Ağırlık: 215 gram

Ortaya çıkan bilgilere göre Realme Neo 8'de 8 GB, 12 GB ve 16 GB ve 24 GB olmak üzere dört farklı LPDDR5x RAM seçeneği bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini göreceğiz. 162 x 77,07 x 8,3 mm boyutlarında ve 215 gram ağırlığında olacak telefonda ekran altı parmak izi sensörü de yer alacak.

Akıllı telefonda Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8​ Gen 5 yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan Realme Neo 7'de ise Dimensity 9300+ işlemcisi mevcut.

Neo 8'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera buluancak. Telefon ayrıca 8.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Realme'nin yeni Android telefonunun ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Neo 8'de IP68/69 sertifikası yer alacak. Bu sertifika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Realme Neo 8'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme Neo 8'in 2 bin 500 yuan (15 bin 444 TL) civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konu hakkında resmî açıklamanın yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı bir fiyat etiektiyle piyasaya sürülebileceğini belirtelim. Realme Neo 7, 2 bin 199 yuan (13 bin 584 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.

Realme Neo 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Bütçe dostu Android telefon Realme Neo 8, 12 Ocak 2026 tarihinde Çin'de tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak.Dev batarya, hızlı şarj teknolojisi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Realme Neo 7, 2024 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.