En Çok Satan Telefon Markaları Açıklandı! Fark Resmen Kapanıyor

2025 yılında en çok akıllı telefon satan üreticiler belli oldu. Markalar arasındaki rekabet her geçen yıl daha da artarken pazardaki son durum gözler önüne serildi. Son açıklanan satış verileri de bu tabloyu açıkça ortaya koyuyor. Peki en çok satan akıllı telefon markaları listesinde zirvede hangi şirket yer alıyor? İşte sıralama...

2025'te En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları

iPhone 17 serisiyle dikkat çeken bir başarı sergileyen Apple, 12 ay boyunca 240,6 milyon sevkiyat gerçekleştirdi. Yüzde 19 pazar payına sahip olan firma, bu sayede zirveye adını yazdırdı. Senelik büyüme oranı ise yüzde 7 olarak açıklandı.

Güney Koreli Samsung ise 239,1 milyon sevkiyat ve yaklaşık yüzde 19 pazar payıyla ikinci sırada. En son Galaxy S25 serisini piyasaya süren şirket, küçük bir farkla birinciliği kaçırdı. 2026'da zirveye yerleşip yerleşemeyeceğini ise hep birlikte göreceğiz.

Öte taraftan Çinli markalardan Xiaomi ise 165,4 milyon sevkiyat ve yüzde 13 pazar payıyla üçüncüyken, satışlarında yüzde 2 düşüş kaydetti. Son yıllarda piyasaya sürdüğü amiral gemileriyle adından söz ettiren vivo da 105,3 milyon sevkiyat ve yüzde 8 pazar payıyla sıralamaya dördüncülükle girdi.

Bununla birlikte pazarın yüzde 8'ini elinde tutan OPPO ise 100,7 milyon satış gerçekleştirdi. Firma 2024'e kıyasla yüzde 3 geriledi. Son olarak sektördeki diğer üreticilerse pazarın yüzde 33'ünü elinde tuttu.

2025'te en çok satan akıllı telefon markaları şu şekilde sıralandı:

Üretici Sevkiyat - 2025 Pazar Payı - 2025 Sevkiyat - 2024 Pazar Payı - 2024 Yıllık Büyüme Apple 240,6 milyon %19 225,9 milyon %18 %7 Samsung 239,1 milyon %19 222,9 milyon %18 %7 Xiaomi 165,4 milyon %13 168,6 milyon %14 -%2 vivo 105,3 milyon %8 100,9 milyon %8 %4 OPPO 100,7 milyon %8 103,6 milyon %8 -%3 Diğerleri 394,3 milyon %33 401,4 milyon %34 -%2 Toplam 1,25 milyar %100 1,22 milyar %100 %2

Verilere göre sene boyunca toplam satılan akıllı telefon sayısı ise 1,25 milyar olarak belirtildi. Bu rakamsa bir önceki yıla göre yüzde 2 daha fazla.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.