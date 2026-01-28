En Derin Sulara Bile Meydan Okuyan Telefon Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Son dönemde piyasaya sürdüğü fiyat performans odaklı akıllı telefonlarıyla öne çıkan Vivo, kısa bir süre önce orta segmente hitap eden yeni uygun fiyatlı bir modeli daha sessizce tanıttı. Şirket Vivo Y31d isimli yeni cihazının tüm özelliklerini resmi olarak açıkladı.

Özellikle dayanıklılığı ve batarya performansıyla öne çıkan yeni model en zorlu koşullarda bile kullanıcısını yalnız bırakmayacak gibi görünüyor. İşte detaylar!

Vivo Y31d'nin Özellikleri

Ekran: 6.75 inç LCD, 120Hz yenileme hızı, 720 x 1.570 piksel çözünürlük 1.250 nit parlaklık

6.75 inç LCD, 120Hz yenileme hızı, 720 x 1.570 piksel çözünürlük 1.250 nit parlaklık İşlemci: Snapdragon 6s 4G Gen 2

Snapdragon 6s 4G Gen 2 RAM: 6 GB / 8 GB (LPDDR4X)

6 GB / 8 GB (LPDDR4X) Depolama: 128 GB / 256 GB (UFS 2.2)

128 GB / 256 GB (UFS 2.2) Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera + 2 MP derinlik sensörü Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 7.200 mAh

7.200 mAh Şarj Hızı: 44W hızlı şarj desteği

44W hızlı şarj desteği Dayanıklılık: IP69+ sertifikası ile suya ve toza tam dayanıklılık

IP69+ sertifikası ile suya ve toza tam dayanıklılık İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Diğer: Çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.1, parmak izi okuyucu, Bypass Charging özelliği

Yeni telefon 6.75 inç büyüklüğünde, 720 x 1.570 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan LCD bir ekrana ev sahipliği yapıyor. 1.250 nit tepe parlaklık değeriyle birlikte gelen panel güneş altında bile rahat bir görüş vadediyor.

Qualcomm'un Snapdragon 6s 4G Gen 2 işlemcisinden güç alan Vivo Y31d, bu yonga setini 8 GB'a kadar RAM ve 25G GB'a kadar depolama alanı seçenekleriyle eşleştiriyor. Kamera tarafında ise cihazın arka yüzeyinde 50 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı sensör bulunurken ön tarafta 8 MP'lik bir selfie kamerası görev yapıyor.

Pil ömrü tarafında amiral gemisi modellerle yarışan yeni telefon 7.200 mAh büyüklüğünde bir BlueVolt bataryayla birlikte geliyor. Cihaz mevcut bataryasıyla 13 saatin üzerinde oyun oynama veya neredeyse iki tam gün video izleme imkanı sunuyor. Ayrıca 44W FlashCharge teknolojisiyle desteklenen model sadece 43 dakikada %50 doluluk oranına ulaşabiliyor.

Sadece 8.39 mm kalınlığında bir gövdeye sahip olan Vivo Y31d dayanıklılık tarafında epey iddialı. IP69+ sertifikasıyla birlikte gelen cihaz düşmelere, yağmura, yüksek basınçlı su jetlerine ve hatta 1.5 metre derinlikteki suda 30 dakikaya kadar kalmaya karşı direnç sunuyor.

Fiyatı Ne Kadar?

Yeni Vivo Y31d, "Glow White" ve "Starlight Gray" olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle birlikte Kamboçya ve Vietnam'da satışa sunulacak.

Kısa bir süre önce tanıtılan modelin fiyat etiketi ve küresel pazarda satışa sunulup sunulmayacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak daha öncesinde sızdırılan bilgiler Vivo'nun yeni telefonunda da fiyat etiketini düşük tutacağını gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihaz sunduğu özellikler sayesinde yılın en iyi akıllı telefon modelleri arasına dahil olabilir mi?