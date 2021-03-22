Bu Araba Tesla Model 3'ü Sollayarak En Çok Satan Elektrikli Oldu

2021'in en çok satan elektrikli arabası belli oldu. Çin merkezli Wuling, 2021'in ilk iki ayında 56.000'den fazla Hong Guang Mini sattı. Bu, 34 binden fazla Model 3 satmayı başaran Tesla'yı geride bıraktığını ve satış konusunda bir ilki başardığını gösteriyor.

Verge'in haberine göre Wuling Hong Guang Mini modeli, Ocak ve Şubat aylarında dünyanın en çok satan elektrikli aracı olarak Tesla Model 3'ü geride bıraktı. The Verge'e göre Ocak ayında 36.000'den fazla Hong Guang mini elektrikli araç satıldı. Aynı dönemde Tesla Model 3'ün satış rakamı ise 21.500'de kaldı.

Hong Guang Mini aracı, Çin'de yalnızca 28.800 yuan'a (yaklaşık 4.500 dolar) satılıyor. IANS'ın raporuna göre, araba şarj başına 170 kilometre gidebiliyor ve saatte 100 kilometre hıza ulaşabileceği iddia ediliyor. 76.4 inçlik bir aks mesafesine sahip olan mini aracın 2,9 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğinde olduğu belirtildi. Ayrıca aracın toplam ağırlığının yaklaşık 1.466 pound seviyesinde.

Hong Guang Mini, Çin devletine ait SAIC Motor, Wuling Motors ve ABD otomobil üreticisi General Motors arasındaki ortak bir ortaklık dahilinde yapıldı ve yerel pazarda sadece Wuling olarak anılıyor.

En Çok Satan Elektrikli Araba: Hong Guang Mini

Tesla Model 3'e göre fazla satılması aracın daha iyi olduğu anlamına gelmiyor. Tesla'nın Model 3 aracı şarj başına 250 milden fazla yol alıyor ve başlangıç fiyatı 40.000 doların altında. 113 inçlik bir aks mesafesine sahip Model 3, 185 inç uzunluğunda ve 73 inç genişliğinde. Ayrıca Model 3 temel olarak yaklaşık 3.500 pound ağırlığında.

Hong Guang Mini geçtiğimiz yaz döneminde sadece Çin pazarında satışa sunulmuş olmasına rağmen şaşırtıcı bir başarı gösteriyor. Bazı raporlar, bu yıl itibarıyla diğer pazarlara gelebileceğini öne sürüyor, ancak Türkiye muhtemelen listede düşük bir noktada yer alıyor.

Tesla Çin'de yasaklanıyor, işte karar

Gelen son rapora göre Çin'de Tesla'nın kullanımı kısıtlanıyor. Güvenlik zaafiyetini gerekçe gösteren Çin yetkilileri, belirli bölgelerde Tesla araçlarınnı kullanılamayacağına işaret ediyor. Tesla güvenlik sorunları ile gündemde.

Ek olarak hükümet kararlarının diğer endüstrilerde yaratacağı etkiyi düşünürsek Tesla'nın Çin'deki büyümesi tehlike altında olabilir. Tesla, şirketin ülkedeki popülaritesi sayesinde 2020'de ilk karlı yılını yaşadı. Çin, elektrikli araçlar için dünyadaki en büyük pazar ve Tesla, elektrikli araçların en çok satan markası.