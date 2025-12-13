En Çok Satan Kulaklık Markaları Açıklandı: Lider Şaşırtmadı!

Günümüzde elektronik aletlerin yaygınlaşmasıyla birlikte kablosuz kulaklıklar artık bir ihtiyaç haline geldi ve bu ihtiyaç artarak devam ediyor. Bu durum satış rakamlarının da hızla yükselmesini sağlıyor. Peki OWS kulaklık pazarında son durum ne, en çok satan markalar hangileri? İşte tablo!

Dünya Genelinde En Çok Satan OWS Kulaklık Markaları (2025 3. Çeyrek)

Kulak kanalına girmeden açık tasarıma sahip olmalarıyla bilinen OWS türü kulaklıklar, TWS kadar yaygın olmasa da popülaritesini giderek artırıyor. Teknoloji pazar araştırma şirketi Omdia tarafından paylaşılan veriler de bunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Verilere göre 2025’in üçncü çeyreğinde toplam 10,3 milyon OWS kulaklık satıldı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 69 daha fazla. Huawei, yüzde 8 pazar payı ve 900 bin adetlik satışla listenin zirvesinde yer aldı. Şirket satışlarını yüzde 118 oranında artırmayı başardı. İkinci sırada ise yüzde 338 büyüme kaydeden Edifier bulunuyor. 800 bin adet satan markanın pazar payı yüzde 7 olarak açıklandı.

Cena ve Baseus, 700 bin satış ve yüzde 7 pazar payı ile sıralamada yer aldı. İki marka sırasıyla yüzde 31 ve yüzde 560 büyüme kaydetti. Anker de 700 bin adetlik satışla listede kendine yer bulurken, diğer küçük üreticiler ise pazarın yüzde 63’ünü elinde tutuyor. Verilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2025'in üçüncü çeyreğinde en çok satan OWS kulaklık üreticileri şu şekilde sıralandı:

Üretici 2025 Q3 Satış 2025 Q3 Pazar Payı 2024 Q3 Satış 2024 Q3 Pazar Payı Yıllık Büyüme Huawei 0,9 milyon %8 0,4 milyon %7 %118 Edifier 0,8 milyon %7 0,2 milyon %3 %338 Cena 0,7 milyon %7 0,6 milyon %9 %31 Baseus 0,7 milyon %7 0,1 milyon %2 %560 Anker 0,7 milyon %7 0,4 milyon %6 %95 Diğer 6,5 milyon %63 4,5 milyon %74 %44 Toplam 10,3 milyon %100 6,1 milyon %100 %69

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir marka var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.