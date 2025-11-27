54 Saatlik Pil Ömrü Sunan Kulaklık Global Pazara Geldi

OnePlus Buds 3V, Çin'deki tanıtımından bir aydan biraz daha uzun bir sürenin ardından global pazara geldi. Bununla birlikte yeni kablosuz kulaklığın global fiyatı da açıklığa kavuştu. Bluetooth kulaklık, özellikle uzun pil ömrü ve gürültü engelleme gibi özellikleri sayesinde kullanıcıların en büyük ihtiyaçlarından birine karşılık veriyor.

OnePlus Buds 3V'nin Global Fiyatı Ne Kadar?

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki kullanıcılara sunulan OnePlus Buds 3V'nin global sürümü için 30 dolarlık başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Kulaklık, mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geliyor. Cihaz, IP55 sertifikasına sahip. Bu, toz ve su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor.

OnePlus Buds 3V'nin Özellikleri Neler?

OnePlus Buds 3V, tek şarjla 12 saate kadar müzik çalma imkânı sunuyor. Şarj kutusuyla beraber bu süre 54 saate kadar çıkıyor. Bu kablosuz kulaklık, ses deneyimini bir üst seviyeye çekmek için uzamsal ses desteği de sunuyor. Bu, sesin sadece sağ ve sol taraftan değil, dört bir yanınızdan gelmesine olanak tanıyor. Bir diğer deyişle üç boyutlu bir ses ortamı oluşturuyor ve ses sanki arkanızdan veya çaprazınızdan geliyormuş gibi bir hissiyat elde ediyorsunuz.

Cihazda dikkatinizi dağıtabilecek çevre seslerini otomatik olarak algılayıp bastıran ANC (Aktif Gürültü Engelleme) teknolojisi bulunmuyor. Ancak sesli görüşmelerinizin daha kaliteli hâle gelmesine yardımcı olan bir gürültü azaltma özelliği mevcut. Bu özellik, telefon görüşmesi yaptığınız sırada devreye giriyor.

Kulaklıkta yer alan mikrofonlar, sizin sesiniz ile arka plandaki rüzgâr, trafik ve benzerleri sesleri ayırıyor ve gürültünün sesinizi bastırmasını önlüyor. Böylece gürültülü ortamda olsanız bile konuştuğunuz kişi sesinizi net bir şekilde duyabiliyor. Bluetooth 5.4 desteği ile gelen cihaz, basları da daha dengeli bir şekilde sunuyor.

Bu kulaklığın öne çıkan yönlerinden biri, 47 ms ultra düşük gecikme sunan özel bir oyun moduna sahip olması. Bu düşük gecikme süresi sayesinde dinlediğiniz seslerin kulağınıza gelmesi çok fazla zaman almıyor. Özellikle PUBG Mobile gibi aksiyon oyunlarını oynuyorsanız bu özelliğin faydasını çok daha iyi bir şekilde görebilirsiniz.