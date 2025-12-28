Zirve Şaşırttı! 2020’den Bugüne En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

2026 yılının sonuna sadece birkaç gün kaldı. Sene boyunca teknoloji ve oyun dünyasında birçok önemli gelişme yaşandı. Özellikle oyun sektörü, önemli rekorlarla karşımıza çıktı. Son olaraksa 2020’den bu yana en çok satan oyunlar açıklandı. Birinci sıradaki yapım ise herkesi şaşırttı. İşte paylaşılan sıralama...

2020'den Bu Yana En Çok Satan Oyunlar

Listeye baktığımızda ilk sırada 48 milyon 190 bin satışla Animal Crossing: New Horizons yer alıyor. Söz konusu yapım, dikkat çekici bu performansıyla liderliği elinde tutuyor. Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy ise 34 milyon satışla ikinci sırada bulunuyor.

Üçüncü sırada 30 milyon satışla Elden Ring bulunuyor. Onu Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Vanguard, Black Myth: Wukong ve Pokémon Scarlet / Violet takip ediyor. Ayrıca Phasmophobia, It Takes Two ve The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom de listede öne çıkan yapımlar arasında.

Sıralamanın devamında Helldivers 2, Monster Hunter Rise, Nintendo Switch Sports ve Super Mario Bros. Wonder yer alıyor. Bununla birlikte Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl, Assassin's Creed Valhalla, God of War Ragnarök, Baldur's Gate 3 ve Palworld da en çok satan oyunlar sıralamasında kendine yer buluyor.

2020'den bu yana en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı:

Sıra Oyun Toplam Satış 1 Animal Crossing: New Horizons 48 milyon 190 bin 2 Hogwarts Legacy 34 milyon 3 Elden Ring 30 milyon 4 Cyberpunk 2077 30 milyon 5 Call of Duty: Black Ops Cold War 30 milyon 6 Call of Duty: Vanguard 30 milyon 7 Black Myth: Wukong 28 milyon 8 Pokémon Scarlet / Violet 27 milyon 150 bin 9 Phasmophobia 25 milyon 10 It Takes Two 23 milyon 11 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 22 milyon 12 Helldivers 2 18 milyon 13 Monster Hunter Rise 17 milyon 500 bin 14 Nintendo Switch Sports 16 milyon 270 bin 15 Super Mario Bros. Wonder 16 milyon 30 bin 16 Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl 15 milyon 60 bin 17 Assassin's Creed Valhalla 15 milyon 18 God of War Ragnarök 15 milyon 19 Baldur's Gate 3 15 milyon 20 Palworld 15 milyon

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Yorumlarda buluşalım.