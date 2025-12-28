Zirve Şaşırttı! 2020’den Bugüne En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
2020'den bu yana dünya genelinde en çok satan oyunlar açıklandı. Peki zirvede hangi yapım yer aldı? İşte paylaşılan en çok satanlar sıralaması...
⚡ Önemli Bilgiler
- 2020'den bu yana en çok satılan oyunlar açıklandı.
- Animal Crossing: New Horizons, birinci sırada yer aldı.
- Hogwarts Legacy ise ikinci.
2026 yılının sonuna sadece birkaç gün kaldı. Sene boyunca teknoloji ve oyun dünyasında birçok önemli gelişme yaşandı. Özellikle oyun sektörü, önemli rekorlarla karşımıza çıktı. Son olaraksa 2020’den bu yana en çok satan oyunlar açıklandı. Birinci sıradaki yapım ise herkesi şaşırttı. İşte paylaşılan sıralama...
2020'den Bu Yana En Çok Satan Oyunlar
Listeye baktığımızda ilk sırada 48 milyon 190 bin satışla Animal Crossing: New Horizons yer alıyor. Söz konusu yapım, dikkat çekici bu performansıyla liderliği elinde tutuyor. Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy ise 34 milyon satışla ikinci sırada bulunuyor.
Üçüncü sırada 30 milyon satışla Elden Ring bulunuyor. Onu Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Vanguard, Black Myth: Wukong ve Pokémon Scarlet / Violet takip ediyor. Ayrıca Phasmophobia, It Takes Two ve The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom de listede öne çıkan yapımlar arasında.
Sıralamanın devamında Helldivers 2, Monster Hunter Rise, Nintendo Switch Sports ve Super Mario Bros. Wonder yer alıyor. Bununla birlikte Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl, Assassin's Creed Valhalla, God of War Ragnarök, Baldur's Gate 3 ve Palworld da en çok satan oyunlar sıralamasında kendine yer buluyor.
2020'den bu yana en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı:
|Sıra
|Oyun
|Toplam Satış
|1
|Animal Crossing: New Horizons
|48 milyon 190 bin
|2
|Hogwarts Legacy
|34 milyon
|3
|Elden Ring
|30 milyon
|4
|Cyberpunk 2077
|30 milyon
|5
|Call of Duty: Black Ops Cold War
|30 milyon
|6
|Call of Duty: Vanguard
|30 milyon
|7
|Black Myth: Wukong
|28 milyon
|8
|Pokémon Scarlet / Violet
|27 milyon 150 bin
|9
|Phasmophobia
|25 milyon
|10
|It Takes Two
|23 milyon
|11
|The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
|22 milyon
|12
|Helldivers 2
|18 milyon
|13
|Monster Hunter Rise
|17 milyon 500 bin
|14
|Nintendo Switch Sports
|16 milyon 270 bin
|15
|Super Mario Bros. Wonder
|16 milyon 30 bin
|16
|Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl
|15 milyon 60 bin
|17
|Assassin's Creed Valhalla
|15 milyon
|18
|God of War Ragnarök
|15 milyon
|19
|Baldur's Gate 3
|15 milyon
|20
|Palworld
|15 milyon
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Yorumlarda buluşalım.