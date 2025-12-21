GTA 6 Benzeri Oyun Geliyor! Fiyatı Çok Ucuz Olacak [Video]

GTA 6 oynamak isteyen oyuncuları heyecanlandırabilecek bir oyun satışa sunulmaya hazırlanıyor. Hem oynanışı hem de hikâyesiyle dikkatleri üzerinde toplayan Samson isimli oyunun fiyatı ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre oyun bütçe dostu bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Böylece oyuncular bu oyuna çok ucuza sahip olabilecek.

Samson'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

GTA benzeri oyunlar arasına katılmaya hazırlanan Samson, 24.99 dolar (1.068 TL) fiyat etiketiyle Steam ve Epic Games mağazaları üzerinden satışa sunulacak. Oyunu şu anda bu iki mağaza üzerinden istek listesine ekleyebilirsiniz. Bunun için Steam veya Epic Games hesabınıza giriş yapıp oyunun sayfasından "İstek listesine ekle" butonuna tıklamanız yeterli.

Samson Fragmanı

Samson Nasıl Bir Oyun Olacak?

Yarı açık dünyaya sahip olan aksiyon macera oyunu Samson'da tıpkı GTA serisinde olduğu gibi ister şehirde özgürce gezebileceğiz ister görevleri tamamlamaya çalışacağız. Farklı araçların ağırlık, hız ve çarpışma hissi birbirinden farklı olacak. İnsanlar davranışlarımıza göre tepki verecek. Örneğin arabayı dikkatsiz şekilde sürdüğümüzde bizden kaçacaklar. Bir kişi yaralanırsa diğer insanlar onun yanına gidip yardım etmeye çalışacak.

Polisler de yaptıklarımıza göre tepki verecek. Dövüş sistemi çevresel unsurlara dayanacak. Örneğin tuğla yığınını düşürmek, düşmanı korkuluklardan aşağı atmak ve dahası mümkün olacak. Oyunun ana hikâyesi yaklaşık 10 saat sürecek ancak bu süre, yan görevlerlre birlikte toplamda 25 saate kadar çıkacak.

Samson'ın Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: 6 çekirdekli

6 çekirdekli RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA 20 serisi veya AMD 60 serisi

NVIDIA 20 serisi veya AMD 60 serisi Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

GTA 6 Alternatifi Samson Ne Zaman Çıkacak?

Çok sayıda oyuncu tarafından uzun bir süredir merakla beklenen Samson, 2026 yılının başlarında piyasaya sürülecek. Liquid Swords taraıfndan geliştirilmekte olan Samson, en popüler oyun mağazaları arasında yer alan Steam ve Epic Games üzerinden satın alınabilecek.