Lider Belli Oldu: En Çok Satan Tablet Markaları Açıklandı!

Tablet pazarı büyümesini hız kesmeden sürdürüyor. Teknoloji pazar araştırma şirketi IDC, 2025’in ikinci çeyreğinde en çok satan tablet markalarını açıkladı. Veriler, firmaların bu dönemde gerçekleştirdiği satış adetlerini ve güncel pazar paylarını gözler önüne seriyor. Peki zirvede hangi şirket yer aldı?

En Çok Satan Tablet Üreticileri (2025 - 2. Çeyrek)

Rapora göre 2025’in ikinci çeyreğinde dünya genelinde toplam 38,3 milyon tablet satıldı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 33,8 milyondu. Yani satışlarda yüzde 13,1’lik bir artış var. Bu artış şaşırtıcı değil. Zira artan nüfus ve yükselen teknoloji talebi tablet pazarını her geçen yıl daha da büyütüyor.

Apple, 12,7 milyon satışla zirveye adını yazdırdı. Pazarın yüzde 33,1'ini elinde tutan markayı 7,2 milyon satış ve yüzde 18,7 pazar payıyla Samsung takip ediyor. Lenovo ise 3,1 milyon satış ve yüzde 8,2 pazar payıyla üçüncü.

2025'in ikinci çeyreğinde en çok satan tablet markaları şu şekilde sıralandı:

Sıra Marka 2025 2. Çeyrek Satış Adedi 2025 2. Çeyrek Pazar Payı 1 Apple 12.7 milyon 33.1% 2 Samsung 7.2 milyon 18.7% 3 Lenovo 3.1 milyon 8.2% 4 Amazon.com 3.1 milyon 8.0% 5 Xiaomi 2.8 milyon 7.4% - Diğer 9.4 milyon 24.6% Toplam - 38.3 milyon 100%

