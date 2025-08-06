Xiaomi'den Ucuz Tablet Geliyor! Çok Hızlı Şarj Olacak

Haziran ayında 8 GB RAM'li ucuz tablet Redmi Pad 2'yi duyuran Xiaomi, yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Redmi Pad 2 Pro isimli yeni tabletin şarj hızı belli oldu. Sızdırılan bilgilere göre bütçe dostu Android tablet çok hızlı şarj olacak.

Redmi Pad 2 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

25091RP04C model numarasına sahip olan Redmi Pad 2 Pro, 3C sertifika platformunda görüntülendi. Ortaya çıkan bilgilere göre tablet 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapacak olursak Redmi Pad 2'de 18W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Geçtiğimiz yılın ekim ayında amiral gemisi tablet Xiaomi Pad 7 Pro'nun 67W, Xiaomi Pad 7'nin ise 45W hızlı şarj teknolojisini desteklediğini belirtelim. Eğer söz konusu sızıntı doğruysa Redmi Pad 2 Pro, uygun fiyata amiral gemisi seviyesinde şarj hızı sunacak.

Redmi Pad 2 Pro'da 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunulabilir. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerini görebiliriz. Yeni tablette hangi işlemcinin kullanılacağı henüz bilinmiyor ancak Redmi Pad 2'de sekiz çekirdekli Mediatek Helio 100 Ultra bulunuyor.

Yeni tabletin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alabilir. Batarya kapasitesinin ise 9000 mAh civarı olması bekleniyor. Peki, Xiaomi'nin bütçe dostu Android telefonu Redmi Pad 2 Pro'nun fiyatı ne kadar olacak?

Redmi Pad 2 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı

Redmi Pad 2 için 6.999 TL başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi Pad 2 Pro'nun ise 8 bin TL civarında fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla sahip olabileceğini belirtelim.

Redmi Pad 2 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi tabletler arasına katılmaya hazırlanan Redmi Pad 2 Pro'nun, Redmi K90 serisi ile birlikte 2025 yılının ekim veya kasım ayında tanıtılacağı söyleniyor.