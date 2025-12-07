Ortalık Karıştı: En Büyük Tablet Üreticileri Belli Oldu!

Tablet pazarı hızla büyürken markalar, rekabette öne geçebilmek için her yıl daha fazla model piyasaya sürüyor. Bu durum kullanıcıların seçim yaparken kararsız kalmasına neden olurken rekabeti de kızıştırıyor. Peki pazarda son durum ne? 2025’in üçüncü çeyreğinde en çok satan tablet üreticileri netleşti.

En Çok Satan Tablet Markaları (2025 3. Çeyrek)

Teknoloji pazar araştırma şirketi Counterpoint’in paylaştığı verilere Apple, yüzde 34 pazar payıyla 2025’in üçüncü çeyreğinin lideri oldu. Şirket geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışlarını yüzde 4 artırdı. İkinci sırada ise yüzde 18 pazar payıyla Samsung yer alıyor. Markanın satışlarında kayda değer bir artış ya da düşüş olmadığı belirtiliyor.

Listenin devamında yüzde 9 pazar payına sahip Lenovo ve Huawei bulunuyor. Lenovo, yüzde 23 ile satışlarını en fazla artıran şirket oldu. Öte yandan beşinci sırada yüzde 7 ile Amazon gelirken, Xiaomi de aynı payla altıncı sırada konumlanıyor. Tablet pazarının kalan yüzde 16’lık bölümü ise diğer üreticiler arasında paylaşılıyor. Sıralamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2025'in üçüncü çeyreğinde en çok satan tablet üreticileri şu şekilde sıralandı:

Marka 2024 Q3 Pazar Payı 2025 Q3 Pazar Payı Yıllık Sevkiyat Değişimi Apple %34 %34 %4 Samsung %19 %18 %0 Lenovo %8 %9 %23 Huawei %8 %9 %10 Amazon %7 %7 %13 Xiaomi %7 %7 %8 Diğerleri %17 %16 %-7

