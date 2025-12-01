Apple Efsane iPhone Modeline Veda Etti: Artık Destek Verilmeyecek!

Apple akıllı telefon dünyasında bir devrin sonunu ilan etti. Şirket, küçük ekranlı cihaz tutkunlarının bir dönem favorisi olan birinci nesil iPhone SE modelini resmi olarak "Modası Geçmiş Ürünler" (Obsolete) listesine ekledi. Bu karar, cihazın Apple ekosistemindeki teknik ömrünün resmen sona erdiği anlamına geliyor. İşte detaylar!

Apple iPhone SE için Servis Desteği Vermeyecek

Bilmeyenler için Apple'ın katı şirket politikasına göre bir ürünün resmi satışının durdurulmasından tam yedi yıl sonra "Modası Geçmiş" kategorisine alınması gerekiyor. Eylül 2018'de satışı sonlandırılan ilk nesil iPhone SE kısa bir süre önce bu yedi yıllık eşiği geride bıraktı.

Bu gelişmenin en önemli sonucu cihaz sahipleri için tüm resmi servis imkanlarının ortadan kalkması. Birinci nesil iPhone SE'ler, artık dünya genelindeki Apple mağazaları ve Apple yetkili servis sağlayıcılarının batarya değişimi, ekran onarımı veya herhangi bir tamirat hizmetinden yararlanamayacak.

Bir Dönem Çok Popülerdi

Mart 2016'da piyasaya sürülen orijinal iPhone SE tasarım dilini büyük ölçüde iPhone 5s'ten devralmıştı. 4 inçlik kompakt ekranı, Touch ID özellikli ana düğmesi ve kesik kenarlı alüminyum gövdesiyle öne çıkan cihaz, o dönemde piyasadaki en küçük ve güçlü telefonlardan biriydi.

Apple'ın bu modelde iPhone 6s'te kullandığı güçlü A9 çipine yer vermesi ise onu teknik açıdan da döneminin rekabetçi cihazları arasına sokmuştu. Apple'ın o zamanki pazarlama müdürü Phil Schiller, lansmanda yaptığı açıklamada, "Daha küçük bir telefon arayan herkes iPhone SE'ye bayılacak," ifadelerini kullanmıştı.

İlk neslin ardından şirket, Nisan 2020 ve Mart 2022'de iPhone 8 tasarımına sahip ikinci ve üçüncü nesil iPhone SE modellerini de tanıttı. Apple'ın uygun fiyatlı telefon ailesi, Şubat 2025'te tanıtılan iPhone 16e modeliyle birlikte tamamen üretimden kaldırıldı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.