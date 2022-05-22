İlk Çeyrekte En Çok Satan Telefonlar Belli Oldu

Paylaşılan bir raporla beraber 2022 yılının ilk çeyreğinde en çok satan telefonlar gün yüzüne çıktı. Rapora göre Amerika Birleşik Devletleri merkezli Apple tarafından üretilen iPhone 13 serisi oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

2022’nin İlk Çeyreğinde En Çok Satan Telefonlar Listesi

iPhone 13

iPhone 13 Pro Max

Samsung Galaxy A12

iPhone 13 Pro

Samsung Galaxy A32

IDC'den Analist Francisco Jeronimo, mart ayında sona eren 2022 yılının ilk çeyreğinde en fazla satan akıllı telefon modellerini içeren bir rapor paylaştı. IDC, toplamda kaç birim adet satış gerçekleştiğine dair detay paylaşmadı.

Paylaşılan rapora göre ABD merkezli teknoloji devi tarafından piyasaya sürülen iPhone 13 serisi büyük başarı elde etti. Yayımlanan listede iPhone 13, ciddi tedarik sorunlarına rağmen modeli ilk sırada konumlandı.

iPhone 13, piyasaya sürüldükten sonra yalnızca üç aylık süre zarfında 2021 yılının en fazla satan üçüncü akıllı telefon modeli olmayı başarmıştı. Bu nedenle cihazın 2022 yılının ilk çeyreğinde ilk sırada konumlanması sürpriz olmadı.

iPhone 12 ve iPhone 11, sırasıyla 2021 ve 2020 yılının en çok satan telefonlarıydı. Bu sebepten ötürü iPhone 13 modelinin güçlü bir başlangıç yapması bekleniyordu. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPhone 13, Amerika Birleşik Devletleri’nde 799 dolar fiyat etiketi ile satılıyor.

Yayımlanan listeye baktığımızda ikinci sırada 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPhone 13 Pro Max modelinin konumlandığını görüyoruz. Bu, çok sayıda kişinin daha büyük ekrana sahip olan akıllı telefonu tercih ettiğini gözler önüne seriyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung tarafından üretilen Galaxy S22 serisinin listede yer almaması dikkat çekti. Listede Samsung marka Galaxy A12 ve Galaxy A32 olmak üzere toplamda iki model bulunuyor. Galaxy A12 üçüncü sırada konumlanırken beşinci sırada ise Galaxy a32 yer aldı.

Dördüncü sırada iPhone 13 serisinin bir diğer modeli olan iPhone 13 Pro bulunuyor. Böylelikle Apple tarafından üretilen üç model, 2022 yılının ilk çeyreğinde çok büyük bir başarının altına imza attı.