En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller Açıklandı! Togg'dan Büyük Başarı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapor ile birlikte 2025 yılının mart ayında Türkiye'de en çok elektrikli satılan otomobiller belli oldu. Rapora göre Togg geçtiğimiz ay önemli bir başarı elde etti.

Togg tarafından satışa sunulan T10X modeli geçtiğimiz ay 3 bin 810 adet satıldı. Böylece elektrikli araç zirvde konumlandı. İkinci sırada ise Kia EV3 yer aldı. Kia'nın popüler otomobili mart ayında 1.077 adet satıldı.

Üçüncü sırada mart ayında 1.062 adet satılan Mini Countryman bulunuyor. Bu otomobili 639 adet ile BMW X1 takip etti. BYD Seal U da belirtilen dönemde 639 adet satıldı. Listede 515 satış adedi ile Volvo EX40 de konumlandı.

Yedinci sırada 475 adet satılan KG Mobility Torres, sekizinci sırada ise 418 adet satılan Kia EV6 bulunuyor. Bu araçları BYD Atto 3, Peugeot 5008, Opel Grandland, Hyundai Ioniq 5, BYD Dolphin ve Mercedes-Benz EQB takip etti.

Mart Ayında En Çok Elektrikli Satılan Otomobiller