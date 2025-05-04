Japon Otomotiv Devi Türkiye'de Fabrika Açmak İçin Kolları Sıvadı!

Japonya'nın köklü otomotiv ve motor üreticilerinden Honda ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aktarılanlara göre şirket, motosiklet pazarındaki faaliyetlerini çok yakında Türkiye'ye de taşıyacak. Markanın ülkemizde yeni bir motosiklet fabrikası kurmak için hazırlıklara başladığı bildiriliyor.

Gelen haberlere göre şirket, İzmir'de yeni bir üretim tesisi inşaa etmek amacıyla önemli bir yatırım planlamasını hayata geçirmeye başladı. Firmanın kurulacak fabrika için şimdiden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuruda bulunduğu aktarılıyor.

Honda İzmir'e 861 milyon TL'lik Yatırım Yapacak

Paylaşılan bilgilere göre fabrika ilk etapta 125 cc'lik popüler PCX modelinin üretimine odaklanacak. Yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulması planlanan tesisin yıllık 200 bin adetlik üretim kapasitesine sahip olacağı tahmin ediliyor. 172 kişiye istihdam sağlayacak olan fabrikanın ilerleyen dönemlerde farklı modellerin üretimine de ev sahipliği yapacağını da belirtelim.

Honda, Türkiye gündeminde geçtiğimiz dönemde Mitsuoka imzası taşıyan sıra dışı bir proje ile de öne çıkmıştı. Japon otomobil modifikasyon firması Mitsuoka, 11. nesil Honda Civic Hatchback modelini temel alarak "M55 Concept" adını verdiği özel bir araç geliştirmişti. Tasarımıyla Dodge Challenger'ı andıran bu model, sınırlı sayıda satışa sunulması nedeniyle kısa sürede tükenmişti.

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