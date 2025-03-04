En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller Açıklandı! Togg Kaç Adet Sattı?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılının şubat ayında gerçekleşen otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bu rapor ile beraber geçtiğimiz yıl Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu.

Tesla tarafından piyasaya sürülen Model Y isimli otomobil geçtiğimiz ay 3 bin 310 adet satıldı. Böylece elektrikli araç zirvde konumlandı. İkinci sırada ise Togg T10x yer aldı. Yerli otomobil şubat ayında 2 bin 38 adet satıldı.

Üçüncü sırada şubat ayında 964 adet satılan Mini Countryman bulunuyor. Bu otomobili 639 adet ile Kia EV3 takip etti. Beşinci sırada KG Mobility Torres yer aldı. Bu otomobil belirtilen dönemde 420 adet satıldı.

BYD Atto 3 isimli araba 341 adet satılarak altıncı sırada konumlandı. Atto 3'ü 154 adet ile Kia EV6 takip etti. Sekizinci sırada 154 adet ile Vovlo EX40, dokuzuncu sırada ise 145 adet ile BYD Seal U bulunuyor. Listede ayrıca Mercedes-Benz EQB, Hyundai Kona ve daha pek çok otomobil yer alıyor.

Şubat 2025'te En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller