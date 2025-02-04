En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller Açıklandı! Togg'dan Büyük Başarı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılının ocak ayında gerçekleşen otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bu rapor ile beraber geçtiğimiz yıl Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu. Rapora göre Togg büyük bir başarı elde etti.

Togg tarafından üretilen T10X modeli 1.570 adet satıldı. Böylece Togg zirveye yerleşti. İkinci sırada ise BYD'nin Atto 3 modeli konumlandı. Atto 3'ün 494 adet satıldığı açıklandı. KG Mobility tarafından piyasaya sürülen Torres modeli ise 408 adet satıldı.

BYD Dolphin 302 adet ile dördüncü sırada yer aldı. Dolphin'i 263 adet ile Mini Contryman takip etti. Altıncı sırada 234 adet ile Volkswagen ID.4, yedinci sırada ise 224 adet ile Mercedes EQB bulunuyor.

Sekizinci sırada 192 adet ile Hyundai Ioniq 6, dokuzuncu sırada ise 182 adet ile Kia EV3 konumlandı. EV3 modelini 160 adet ile BMW X1 ve 112 adet ile Peugeot 3008 takip etti. Listede ayrıca BYD Seal, Opel Grandland, BMW 4 Serisi, Renault Megane E-Tech dahil olmak üzere pek çok araç yer alıyor.

Ocak 2025'te En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller

Togg T10X: 1.570 adet BYD Atto 3: 494 adet KG Mobility Torres: 408 adet BYD Dolphin: 302 adet Mini Countryman: 263 adet Volkswagen ID.4: 234 adet Mercedes-Benz EQB: 224 adet Hyundai Ioniq 6: 192 adet Kia EV3: 182 adet BMW X1: 160 adet Peugeot 3008: 112 adet BYD Seal: 104 adet Opel Grandland: 100 adet BMW 4 Serisi: 97 adet Renault Megane E-Tech: 97 adet

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