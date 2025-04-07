Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Arabalar Açıklandı! Zirve Değişmedi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Mart 2025 ve Ocak-Mart 2025 dönemlerini kapsayan araba satışlarına dair bir rapor yayınladı. Bu raporla beraber en çok satılan lüks otomobil modelleri belli oldu. Rapora göre BMW büyük bir başarı elde etti.

2025 yılının mart ayında en çok satılan lüks otomobiller listesinin ilk sırasında BMW X1 yer aldı. X1 modelinin mart ayında 1.895 adet, ocak-mart döneminde ise 3.468 adet satıldığı açıklandı. BMW markası martta 3.706 adet, ocak-mart aylarında ise 7.851 adet lüks araç sattı.

İkinci sırada Mini Countryman bulunuyor. Contryman martta 1.099 adet, ocak-mart döneminde ise 2.344 adet satıldı. Mini markası geçtiğimiz ay 1.147 adet, ocak-mart aylarında ise 2.444 adet araç sattı.

Listenin üçüncü sırasında Jaecoo 7 konumlandı. Bu araç martta 701 adet, ocak-mart döneminde ise 1.625 adet satıldı. Jaecoo 7'yi Mercedes-Benz C Serisi, Cupra Formentor, BMW 5 Serisi ve Volvo XC 90 takip etti.

En Çok Satılan Lüks Arabalar

Sıra Araba Adı Mart Satış Adedi Ocak-Mart Satış Adedi 1 BMW X1 1.895 3.468 2 Mini Contryman 1.099 2.344 3 Jaecoo 7 701 1.625 4 Mercedes-Benz C Serisi 646 1.473 5 Cupra Formentor 955 1.299 6 BMW 5 Serisi 372 1.261 7 Volvo XC90 275 1.092 8 Mercedes-Benz E Serisi 409 1.055 9 Audi A3 Sedan 289 1.005 10 BMW 3 Serisi 315 898

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