Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Arabalar Açıklandı! Zirve Değişmedi
İlk çeyrekte 30 bin 708 adet lüks otomobil satıldı. Peki, Türkiye'de en çok satılan lüks arabalar hangileri? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Mart 2025 ve Ocak-Mart 2025 dönemlerini kapsayan araba satışlarına dair bir rapor yayınladı. Bu raporla beraber en çok satılan lüks otomobil modelleri belli oldu. Rapora göre BMW büyük bir başarı elde etti.
2025 yılının mart ayında en çok satılan lüks otomobiller listesinin ilk sırasında BMW X1 yer aldı. X1 modelinin mart ayında 1.895 adet, ocak-mart döneminde ise 3.468 adet satıldığı açıklandı. BMW markası martta 3.706 adet, ocak-mart aylarında ise 7.851 adet lüks araç sattı.
İkinci sırada Mini Countryman bulunuyor. Contryman martta 1.099 adet, ocak-mart döneminde ise 2.344 adet satıldı. Mini markası geçtiğimiz ay 1.147 adet, ocak-mart aylarında ise 2.444 adet araç sattı.
Listenin üçüncü sırasında Jaecoo 7 konumlandı. Bu araç martta 701 adet, ocak-mart döneminde ise 1.625 adet satıldı. Jaecoo 7'yi Mercedes-Benz C Serisi, Cupra Formentor, BMW 5 Serisi ve Volvo XC 90 takip etti.
En Çok Satılan Lüks Arabalar
|Sıra
|Araba Adı
|Mart Satış Adedi
|Ocak-Mart Satış Adedi
|1
|BMW X1
|1.895
|3.468
|2
|Mini Contryman
|1.099
|2.344
|3
|Jaecoo 7
|701
|1.625
|4
|Mercedes-Benz C Serisi
|646
|1.473
|5
|Cupra Formentor
|955
|1.299
|6
|BMW 5 Serisi
|372
|1.261
|7
|Volvo XC90
|275
|1.092
|8
|Mercedes-Benz E Serisi
|409
|1.055
|9
|Audi A3 Sedan
|289
|1.005
|10
|BMW 3 Serisi
|315
|898
En Çok Lüks Araba Satan Markalar
|Sıra
|Marka Adı
|Mart Satış Adedi
|Ocak-Mart Satış Adedi
|1
|BMW
|3.706
|7.851
|2
|Mercedes-Benz
|3.089
|7.165
|3
|Audi
|1.811
|4.526
|4
|Volvo
|1.133
|2.561
|5
|Mini
|1.147
|2.444
|6
|Cupra
|1.178
|2.037
|7
|Jaecoo
|701
|1.625
|8
|Jeep
|258
|648
|9
|Land Rover
|204
|561
|10
|DS
|143
|410