Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Otomobiller Açıklandı! Zirve Değişmedi
Paylaşılan raporla birlikte Türkiye'de en çok satılan lüks otomobiller belli oldu. Peki, zirvede hangi araba yer aldı? İşte detaylar!
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Şubat 2025 ve Ocak-Şubat 2025 dönemlerini kapsayan araba satışlarına dair bir rapor yayınladı. Bu raporla beraber en çok satılan lüks otomobil modelleri belli oldu. Rapora göre BMW büyük bir başarının altına imza attı.
2025 yılının şubat ayında en çok satılan lüks otomobiller listesinin ilk sırasında BMW X1 yer aldı. X1 modelinin şubat ayında 1.030 adet, ocak-şubat döneminde ise 1.573 adet satıldığı açıklandı. BMW markası şubatta 2.374 adet, ocak-şubat aylarında ise 4.145 adet lüks araç sattı.
İkinci sırada Mini Countryman bulunuyor. Contryman şubatta 980 adet, ocak-şubat döneminde ise 1.245 adet satıldı. Mini markası geçtiğimiz ay 1.005 adet, ocak-şubat aylarında ise 1.297 adet araç sattı.
Listenin üçüncü sırasında Jaecoo 7 konumlandı. Bu araç şubatta 503 adet, ocak-şubat döneminde ise 924 adet satıldı. Jaecoo 7'yi BMW 5 Serisi, Mercedes-Benz C Serisi ve Volvo XC90 takip etti.
Şubat 2025'te En Çok Satılan Lüks Otomobiller
|Sıra
|Otomobil Adı
|Şubat Satış Adedi
|Ocak-Şubat Satış Adedi
|1
|BMW X1
|1.030
|1.573
|2
|Mini Contryman
|980
|1.245
|3
|Jaecoo 7
|503
|924
|4
|BMW 5 Serisi
|439
|889
|5
|Mercedes-Benz C Serisi
|577
|827
|6
|Volvo XC90
|465
|817
|7
|Audi A3 Sedan
|346
|716
|8
|Mercedes-Benz E Serisi
|305
|646
|9
|BMW 3 Serisi
|390
|583
|10
|Volvo XC60
|111
|406
Şubat 2025'te En Çok Lüks Otomobil Satan Markalar
|Sıra
|Marka Adı
|Şubat Satış Adedi
|Ocak-Şubat Satış Adedi
|1
|BMW
|2.374
|4.145
|2
|Mercedes-Benz
|2.152
|4.076
|3
|Audi
|1.745
|2.715
|4
|Volvo
|730
|1.428
|5
|Mini
|1.005
|1.297
|6
|Jaecoo
|503
|924
|7
|Cupra
|436
|859
|8
|Jeep
|186
|390
|9
|Land Rover
|171
|357
|10
|DS
|142
|267