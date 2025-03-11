Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Otomobiller Açıklandı! Zirve Değişmedi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Şubat 2025 ve Ocak-Şubat 2025 dönemlerini kapsayan araba satışlarına dair bir rapor yayınladı. Bu raporla beraber en çok satılan lüks otomobil modelleri belli oldu. Rapora göre BMW büyük bir başarının altına imza attı.

2025 yılının şubat ayında en çok satılan lüks otomobiller listesinin ilk sırasında BMW X1 yer aldı. X1 modelinin şubat ayında 1.030 adet, ocak-şubat döneminde ise 1.573 adet satıldığı açıklandı. BMW markası şubatta 2.374 adet, ocak-şubat aylarında ise 4.145 adet lüks araç sattı.

İkinci sırada Mini Countryman bulunuyor. Contryman şubatta 980 adet, ocak-şubat döneminde ise 1.245 adet satıldı. Mini markası geçtiğimiz ay 1.005 adet, ocak-şubat aylarında ise 1.297 adet araç sattı.

Listenin üçüncü sırasında Jaecoo 7 konumlandı. Bu araç şubatta 503 adet, ocak-şubat döneminde ise 924 adet satıldı. Jaecoo 7'yi BMW 5 Serisi, Mercedes-Benz C Serisi ve Volvo XC90 takip etti.

Şubat 2025'te En Çok Satılan Lüks Otomobiller

Sıra Otomobil Adı Şubat Satış Adedi Ocak-Şubat Satış Adedi 1 BMW X1 1.030 1.573 2 Mini Contryman 980 1.245 3 Jaecoo 7 503 924 4 BMW 5 Serisi 439 889 5 Mercedes-Benz C Serisi 577 827 6 Volvo XC90 465 817 7 Audi A3 Sedan 346 716 8 Mercedes-Benz E Serisi 305 646 9 BMW 3 Serisi 390 583 10 Volvo XC60 111 406

Şubat 2025'te En Çok Lüks Otomobil Satan Markalar